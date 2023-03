Banhista é salvo por guarda-vidas após ser arrastado por correnteza no litoral de SP; VÍDEO

Homem de 46 foi socorrido e levado para um hospital em Guarujá, onde permanece internado na UTI. Banhista é arrastado pela correnteza, se afoga e é resgatado por guarda-vidas

Um homem de 46 anos foi resgatado do mar em Guarujá, no litoral de São Paulo, após ser arrastado pela correnteza. Imagens obtidas pelo g1, nesta sexta-feira (3), mostram a vítima sendo levada em uma maca pelo resgate do Corpo de Bombeiros. Ela foi encaminhada ao hospital e passa bem.

O afogamento aconteceu na praia da Enseada, por volta das 14h50, nesta quinta-feira (2). Moradores estavam filmando uma ação da Polícia Militar (PM), que deteve um suspeito na faixa de areia, quando testemunharam outra ocorrênca. De repente, os guarda-vidas correram em direção ao mar para socorrer uma vítima de afogamento (veja o vídeo acima).

Guarujá Mil Grau

De acordo com o Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar), o homem teria entrado na água e, na sequência, foi arrastado por uma corrente de retorno. Os guarda-vidas retiraram a vítima do mar, realizaram os primeiros atendimentos e a levaram para o Hospital Santo Amaro.

Ao g1, a unidade de saúde informou que o paciente foi atendido na unidade de urgência e emergência e transferido para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Ainda segundo o hospital, a vítima está estável e consciente.

Guarujá Mil Grau

