Banhista morre após ser atingido por hélice de lancha em praia de SC

Homem de 55 anos nadava quando houve acidente, em São Francisco do Sul.

Um banhista de 55 anos morreu após ser atingido pela hélice de uma lancha na Praia da Enseada, em São Francisco do Sul, Norte catarinense. O acidente ocorreu no final da tarde de sexta-feira (3).

Segundo informações dos Bombeiros Militares, a vítima estava nadando quando a embarcação, que puxava um “banana boat”, atingiu o banhista.

O homem perdeu o braço, teve perfurações no pulmão e ferimentos no rosto. As equipes dos bombeiros chegaram a socorrer a vítima, mas o banhista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo a Policia Militar, o homem estava a cerca de 200 metros da praia, e a lancha estava dentro dos limites permitidos para a realização das atividades.

Ainda segundo a polícia, o piloto da lancha saiu do local na hora do acidente, mas depois retornou com o proprietário da empresa, e prestou depoimento à Polícia Civil.

A Capitania dos Portos também foi chamada e deve fazer a investigação do caso.

