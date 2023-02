Banhistas agridem homem que importunava sexualmente adolescente em quiosque de praia em SP; VÍDEO

Jovem de 17 anos trabalha em um quiosque em Guarujá. Quando foi cobrar a conta do cliente, ela conta que ele passou a mão nas partes íntimas dela. Homem é preso por importunar sexualmente uma adolescente em Guarujá, SP

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante após passar a mão nas partes íntimas de uma adolescente de 17 anos em uma praia em Guarujá, no litoral de São Paulo. Segundo apurado pelo g1, a jovem trabalhava em um quiosque e foi cobrar a conta do cliente, que ele teria a importunado sexualmente. Os banhistas, que estavam próximos ao local, agrediram o homem até a chegada da polícia (veja o vídeo acima).

A Polícia Militar (PM) informou à reportagem que uma equipe estava fazendo um patrulhamento pela Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, próximo à orla da Praia de Pitangueiras, por volta das 18h50 deste domingo (12), quando percebeu um tumulto na faixa de areia.

Quando os policiais se aproximaram da confusão, várias pessoas estavam agredindo um homem e se afastaram com a chegada da equipe. Os policiais encontraram o homem deitado no chão com vários ferimentos pelo corpo.

Uma adolescente, que estava próxima ao local, explicou que ela trabalha em um quiosque na praia. Ela contou aos policiais que foi cobrar a conta do cliente, quando ele “deslocou a mão em suas partes íntimas”.

Questionado pela equipe, o homem negou o ato. Ele afirmou que “só foi pegar uma cerveja na mesa”. Por conta dos ferimentos, o suspeito foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Em nota, a prefeitura informou que o paciente deu entrada na UPA Doutor Matheus Santamaria com um arranhão no nariz, sendo avaliado e liberado. Após o atendimento médico, ele foi conduzido ao Distrito Policial (DP), onde permaneceu à disposição da Justiça.

