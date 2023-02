‘Banquetaço’ distribui refeições em Mogi das Cruzes nesta segunda

O objetivo é celebrar a volta do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea). Iniciativa foi organizada pelo Projeto Mistura, que distribui refeições em regiões em situação de vulnerabilidade, e outras entidades. O cardápio é composto por um prato bem tradicional da cidade: afogado, arroz e salada de folhas

O projeto Mistura, que distribui refeições em áreas de vulnerabilidade social, e outras entidades organizaram nesta segunda-feira (27) em Mogi das Cruzes o chamado “Banquetaço”, em alusão à palavra banquete. Houve a distribuição de refeições para toda a população.

Ações como essa se repetiram em várias partes do país para comemorar a retomada do trabalho do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), órgão que tinha sido extinto em 2019 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

A iniciativa contou com o apoio de voluntários. “O Banquetaço é uma ferramenta de ação política para gente comemorar a volta do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a volta das políticas públicas relacionadas à alimentação, desde o pequeno produtor até aquele que come o alimento”, explica o Fundador do Projeto Mistura, Matheus Arouca.

As marmitas são servidas para todo o público, no Cursinho Popular Maio de 68, com um cardápio composto por um prato bem tradicional da cidade: afogado, arroz e salada de folhas.

