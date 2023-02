Bar de Suzano anunciou evento para noite anterior ao desabamento de laje; Prefeitura afirma que local estava interditado há um mês

De acordo com o Departamento de Fiscalização de Posturas de Suzano, suspeita é de que o bar tenha sido aberto durante a madrugada. Quatro pessoas que estavam no local precisaram ser hospitalizadas. Teto do bar em Suzano desabou durante a madrugada deste sábado

José Antonio de Assis/TV Diário

O bar de Suzano onde a laje desabou na madrugada de sábado (4) havia anunciado, nas redes sociais, um evento para ocorrer na noite de sexta-feira (3). A Prefeitura de Suzano informou que o estabelecimento, localizado na região central da cidade, estava interditado há um mês. Quatro pessoas ficaram feridas e foram hospitalizadas.

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano informou que o estabelecimento operava de forma irregular, tendo sido interditado pelo Departamento de Fiscalização de Posturas e pela Vigilância Sanitária por falta de documentação. Na noite desta sexta-feira, às 22h, as equipes dos órgãos fiscalizadores passaram pelo local, que se encontrava fechado, e interditou um bar ao lado, que também estava com documentação incompleta.

LEIA TAMBÉM:

Perícia especializada deve ser realizada para identificar causas de desabamento de laje em bar de Suzano

Teto de bar desaba e quatro ficam feridos em Suzano, na Grande SP

Publicação em rede social anunciava evento para a noite de sexta-feira em bar onde teto desabou

Redes Sociais/Reprodução

De acordo com o Departamento de Fiscalização de Posturas, a suspeita é de que o bar tenha sido aberto durante a madrugada, o que é considerado ilegal, devido à interdição realizada anteriormente. Com isso, o órgão, junto à Vigilância Sanitária, deverá promover o bloqueio do alvará de funcionamento.

Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, o local passou por vistoria da perícia especializada e a Prefeitura aguarda manifestação dos proprietários quanto ao atendimento das indicações feitas pela Polícia Civil.

Desabamento

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h para atender a ocorrência. Equipes da Polícia Militar, da Guarda Civil de Suzano e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram foram direcionadas ao local. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, também foi acionado.

De acordo com a Prefeitura de Suzano, duas pessoas que foram atendidas no Pronto-Socorro Municipal já tiveram alta.

Laje de bar de Suzano desabou na madrugada deste sábado

Corpo de Bombeiros/Reprodução

Outras duas vítimas foram encaminhas para o Hospital Santa Marcelina, em Itaquaquecetuba, segundo a Secretaria de Saúde do Estado. Uma delas teve alta e a outra está em situação estável.

O g1 questionou a defesa dos proprietários do Privilege Bar se o local estava funcionando mesmo estando interditado, porém não houve respostas até o momento.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

Ufficio Stampa