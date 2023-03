Bar é furtado e tem prejuízo de mais de R$ 800 em Taubaté, SP

O criminoso fugiu e não foi encontrado até o momento. Um bar foi furtado na noite da última sexta-feira (10), na Praça Antônio Naldi, no Distrito de Quiririm, em Taubaté (SP). O crime foi flagrado por câmeras de segurança, mas ele ainda não foi preso.

Homem é flagrado por câmeras de segurança furtando bar em Quiririm

O criminoso teria estourado três cadeados para ter acesso à parte interna do estabelecimento. Depois de conseguir entrar, ele fugiu levando um notebook, cerca de R$800, além de chocolates e salgadinhos.

Não havia ninguém no comércio na hora do crime e até o momento ninguém foi preso. A Polícia Civil da cidade investiga o caso e procura o criminoso.

