Bar é invadido e tem fios furtados antes de ser inaugurado em Ribeirão Preto, SP

Um homem foi preso em flagrante na manhã de quarta-feira (29) por suspeita de tentar furtar um bar na Rua Garibaldi, no Centro de Ribeirão Preto (SP). O estabelecimento seria inaugurado no próximo mês.

Agentes estavam a caminho da Guarda Civil Metropolitana da Rua Lafaiete, quando viram a porta do bar semiaberta e dois homens dentro com uma caixa e sacola na mão.

Quando perceberam a viatura se aproximando, eles tentaram fugir. Apesar disso, um dos suspeitos foi preso com fios do poste de energia, garrafas de bebidas alcoólicas e ferramentas. O outro envolvido não foi identificado.

Com o corte da rede elétrica, o sistema de monitoramento do local foi desligado. Porém, é possível que sejam recuperadas algumas imagens para o auxílio às investigações.

O valor do prejuízo dos outros produtos furtados ainda não tinha sido contabilizado pela vítima.

