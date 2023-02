Bar flagrado exigindo consumação mínima em ‘lounge’ na praia por R$ 1,5 mil é interditado em Florianópolis

Outros dois locais também foram fechados por dois dias pela prefeitura da cidade. Interdição ocorreu na terça-feira. Bares que exigiam consumação mínima e ‘lounge’ por R$ 1,5 mil são interditados

Três bares que ocupam a beira de praias de Florianópolis foram interditados na terça-feira (14) por determinar consumação mínima aos clientes que usam mesas e cadeiras na areia. Em um dos locais, na Praia de Jurerê, fiscais da prefeitura flagraram um estabelecimento exigindo o gasto de ao menos R$ 1,5 mil para utilizar uma área classificada como “lounge” ou “camarote” (veja o flagrante acima).

Os três espaços, dois em Jurerê e um na Praia dos Ingleses, ficarão fechados por dois dias. Uma infração administrativa aplicada pelo Procon também foi feita. Os nomes dos locais não foram divulgados.

De acordo com a legislação municipal, os estabelecimentos podem utilizar a faixa de areia para colocação de mesas e cadeiras para o atendimento do público, mas não podem impedir banhistas utilizem o local e nem cobrar pelo espaço.

Praia dos Ingleses, em Florianópolis, em janeiro de 2023

Anaísa Catucci/g1

As interdições ocorreram após o setor da Secretaria de Ordem Pública flagrar atendentes dos três bares exigindo que clientes comprassem um valor mínimo junto ao estabelecimento para usar mesas e cadeiras na faixa de areia da praia. Ao menos 13 locais foram vistoriados.

Prefeitura de Florianópolis interdita bares em Florianópolis

Prefeitura de Florianópolis/Divulgação

Vittorio Ferla