Baratas ‘marombeiras’ interrompem treino em academia no litoral de SP; VÍDEO

Uma colônia de baratas foi filmada em um buraco parcialmente tampado no estacionamento de uma academia em São Vicente, no litoral de São Paulo. Os insetos aparecem acelerados, entrando e saindo pela abertura no piso, quando um aluno da unidade interrompeu o treino e resolveu registrar o momento curioso.

O vídeo, obtido pelo g1 nesta sexta-feira (17), foi gravado em frente a uma unidade da Smartfit na cidade da Baixada Santista. Nas imagens é possível ver ao menos 10 baratas pela calçada da academia, que fica na Avenida Presidente Wilson.

O frequentador da unidade e autor do vídeo preferiu não se identificar, mas disse que a cena o surpreendeu, já que nunca tinha visto algo parecido no local. “Eu estava treinando quando vi uma, duas até que vim um monte [de baratas] saindo do buraco”, explica.

As imagens foram feitas de dentro da academia. A fachada envidraçada da unidade dá vista para a avenida. Segundo o aluno, no momento em que as baratas apareceram o movimento na unidade era baixo, o que disse ter sido uma ‘sorte’: “Todo mundo tem medo de barata, inclusive eu”, contou.

Por meio de nota, a Smart Fit informou que fez o reparo no buraco na calçada.

