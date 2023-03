Receita serve até seis pessoas e tem custo proporcional de R$ 17,30. Barato da Cozinha: aprenda a fazer coxa e sobrecoxa com quiabo e polenta

O quadro ‘Barato da Cozinha’ deste sábado (11) ensina a preparar uma coxa e sobrecoxa com quiabo e polenta. A receita é caseira, fácil e barata.

Quem ensina a fazer o prato é o cozinheiro Marcelo Florêncio, de Franca (SP). O repórter Dirceu Martins acompanha todo o preparo.

A receita serve até seis pessoas, com um custo de R$ 17,30, valor proporcional às quantidades necessárias.

Ingredientes da coxa e sobrecoxa com quiabo e polenta:

1 kg de coxa e sobrecoxa – R$ 10,90

100 g de quiabo – R$ 1,00

200 g de polenta – R$ 4,00

1 cebola média – R$ 0,80

2 dentes de alho – R$ 0,20

1 colher de sal – R$ 0,10

Shoyu – R$ 0,25

1 pitada de açafrão – R$ 0,05

Total: R$ 17,30

Assista à receita da nova edição do quadro 'Barato da Cozinha'

Reprodução/EPTV

Vito Califano