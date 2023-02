Receita serve até quatro pessoas e pode ser preparada ao custo de R$ 32,69. Barato da Cozinha: aprenda a fazer hambúrguer de peixe com cabotiá e legumes

O quadro ‘Barato da Cozinha Especial Saúde’ deste sábado (25) ensina a preparar um hambúrguer de peixe com cabotiá e legumes para ajudar a aumentar a energia.

A receita é uma sugestão da nutricionista Ana Paula Tonissi. Quem ensina a fazer o prato é a chef de cozinha Vanessa Gilbert com a ajuda do repórter Dirceu Martins.

A receita serve até quatro pessoas, com um custo de R$ 32,69, valor proporcional às quantidades necessárias. Veja os ingredientes abaixo:

Hambúrguer de peixe com cabotiá e legumes

Filé de merluza (500g) – R$ 14,95

Gengibre (10g) – R$ 0,10

Ovo – R$ 0,56

Cebola – R$ 0,22

Brócolis – R$ 3,00

Couve-flor – R$ 4,00

Cabotiá com casca – R$ 6,50

Tomate – R$ 0,20

Abobrinha – R$ 1,50

Alho – R$ 0,98

Páprica defumada – R$ 0,15

Cúrcuma – R$ 0,20

Salsão – R$ 0,30

Sal a gosto – R$ 0,03

TOTAL – R$ 32,69

Barato da Cozinha: aprenda a fazer hambúrguer de peixe com cabotiá e legumes

Reprodução/EPTV

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

Vídeos: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Vittorio Ferla