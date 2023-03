Barato da Cozinha: aprenda a fazer ovo de Páscoa na taça

Receita serve até cinco pessoas e tem custo proporcional de R$ 27,62. Barato da Cozinha: aprenda a fazer ovo da Páscoa na taça

O quadro ‘Barato da Cozinha’ deste sábado (25) ensina a preparar um ovo de Páscoa diferente, feito na taça. A receita é super fácil e barata para toda a família poder aproveitar.

Quem ensina a fazer a sobremesa é a chef de cozinha Vanessa Gilbert (confira o preparo da receita no vídeo acima).

A receita serve até cinco pessoas, com um custo de R$ 27,62, valor proporcional às quantidades necessárias.

Ingredientes do ovo de páscoa na taça:

2 latas de leite condensado – R$ 8,10

1 lata de creme de leite – R$ 1,85

4 gemas peneiradas – R$ 3,32

3 colheres de amido – R$ 0,30

2 xícaras de leite – R$ 3,98

200 gramas de chocolate ao leite – R$ 6,98

1/2 colher de essência de baunilha – R$ 0,40

100 gramas de chocolate do tipo confete – R$ 1,70

50 gramas de chocolate granulado – R$ 0,99

Total: R$ 27,62

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Mata