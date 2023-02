Receita serve até cinco pessoas e pode ser preparada ao custo de R$ 36,88. Barato da Cozinha: aprenda a fazer panceta na tangerina com arroz biro biro

O quadro ‘Barato da Cozinha’ deste sábado (4) ensina uma deliciosa receita de panceta na tangerina com arroz biro biro. Quem mostra o preparo do prato é o cozinheiro Marcelo Florêncio de Franca (SP).

A receita serve até cinco pessoas, com um custo de R$ 36,88, valor proporcional às quantidades necessárias. Veja os ingredientes abaixo:

Panceta na tangerina com arroz biro biro

Panceta (1kg) – R$ 23,90

Tangerinas – R$ 5,00

Arroz (300g) – R$ 1,70

Batata palha (50g) R$ 2,50

Cebola – R$ 0,80

Dentes de alho – R$ 0,30

Ovos – R$ 1,98

Molho inglês – R$ 0,60

Sal R$ 0,10

TOTAL – R$ 36,88

Barato da Cozinha: aprenda a fazer panceta na tangerina com arroz biro biro

Reprodução/EPTV

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

Vittorio Ferla