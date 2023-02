Receita serve até cinco pessoas e pode ser preparada ao custo de R$ 29,17. Barato da Cozinha: aprenda a fazer risoto de frango com abobrinha

O quadro ‘Barato da Cozinha’ deste sábado (11) ensina a preparar um risoto de frango com abobrinha (confira o vídeo completo abaixo). A receita dá início a uma série que fala de alimentos que podem fazer bem e também mal à saúde.

Na receita deste sábado, a chef de cozinha Vanessa Gilbert tem a ajuda da médica neurologista Priscila Papassidero. Os ingredientes usados ajudam quem tem dores de cabeça.

A receita serve até cinco pessoas, com um custo de R$ 29,17, valor proporcional às quantidades necessárias. Veja os ingredientes abaixo:

Risoto de frango com abobrinha

Abobrinha – R$ 0,90

Peito de frango (500g) – R$ 6,10

Arroz arbóreo – R$ 2,55

Queijo parmesão (50 g) – R$ 3,49

Vinho branco (50 ml) – R$ 0,84

Cenoura – R$ 0,50

Salsão – R$ 8

Alho poró – R$ R$ 6

Cebola – R$ 0,45

Pimenta calabresa – R$ 0,02

Pimenta do reino – R$ 0,05

Alho – R$ 0,08

Páprica doce – R$ 0,03

Mostarda em pó – R$ 0,03

Manteiga (50g) – R$ 0,13

Sal a gosto

Total – R$ 29,17

Assista ao vídeo com a receita completa:

Barato da Cozinha mostra receita para quem sofre com dores de cabeça

