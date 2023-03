Receita serve até quatro pessoas, tem custo proporcional de R$ 41 e ajuda no bom funcionamento do intestino. Barato da Cozinha: aprenda a fazer tilápia com purê de cabotiá e mix de folhas

O quadro ‘Barato da Cozinha Especial Saúde’ deste sábado (4) ensina a preparar uma tilápia com purê de cabotiá e mix de folhas (veja o preparo no vídeo acima).

Quem ensina a fazer o prato é a chef de cozinha Vanessa Gilbert junto com o cirurgião gastrointestinal Diogo Balestra, que explica os benefícios da receita para ajudar no funcionamento do intestino.

A receita serve até quatro pessoas, com um custo de R$ 41, valor proporcional às quantidades necessárias.

Tilápia com purê de cabotiá e mix de folhas

Reprodução/EPTV

Ingredientes da tilápia com purê de cabotiá e mix de folhas

500 gramas de filé de tilápia – R$ 22,40

200 gramas de cabotiá – R$ 1,99

Mix de folhas – R$ 6

20 gramas de semente de girassol – R$ 1,90

100 gramas de rabanete – R$ 2,98

1 tomate – R$ 0,98

100 gramas de ervilha fresca – R$ 3,18

3 dentes de alho – R$ 0,28

2 colheres de azeite – R$ 0,80

Orégano – R$ 0,03

Sal – R$ 0,02

Pimenta do reino – R$ 0,04

Cúrcuma – R$ 0,10

1 limão – R$ 0,10

Gengibre em pó – R$ 0,20

Total: R$ 41

Vittorio Ferla