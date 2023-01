Barato da Cozinha Especial Férias: aprenda a fazer gelatina colorida

Receita serve até vinte pessoas e pode ser preparada ao custo de R$ 22,80. Barato da Cozinha: aprenda a fazer gelatina colorida

O quadro ‘Barato da Cozinha Especial Férias’ deste sábado (28) ensina a preparar uma deliciosa sobremesa de gelatina colorida.

Quem mostra o preparo é a manicure Ely Guimarães, junto ao filho Henrique e ao repórter Dirceu Martins.

A receita serve até vinte pessoas, ao custo de R$ 22,80, valor proporcional às quantidades necessárias.

Veja os ingredientes abaixo:

Gelatina colorida

Gelatinas com sabor (4) – R$ 5,00

Gelatina sem sabor – R$ 1,75

Leite condensado – R$ 5,80

Creme de leite (2) – R$ 6,50

Leite de coco (75 ml) – R$ 3,75

TOTAL – R$ 22,80

Nova edição do ‘Barato da Cozinha Especial Férias’ ensina a preparar gelatina colorida

Reprodução/EPTV

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Mata