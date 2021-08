barattolini-crema-chantilly-e-fragole,-ricette-dolci-benedetta-rossi

Dalle ricette Fatto in casa per voi la ricetta del dolce di Benedetta Rossi barattolini con crema chantilly e fragole. Una crema pasticcera con l’aggiunta di panna montata, è così che si prepara la crema chantilly, è facilissimo e in poco tempo abbia un dessert perfetto per tutta la famiglia e perfetto in ogni momento della giornata. Tante le ricette dolci di Benedetta Rossi da copiare e questa dei barattolini o bicchierini con crema alla panna e fragole è da provare subito. Il consiglio di Benedetta Rossi è di sostituire magari il cioccolato fondente con quello bianco o al caffè. Li proviamo tutti!

BARATTOLINI CON CREMA CHANTILLY E FRAGOLE – LA RICETTA DOLCE DI BENEDETTA ROSSI

Ingredienti: 250 ml di latte, 250 ml di panna già zuccherata, 1 uovo, 15 g di amido di mais, 50 g di zucchero, buccia di 1 limone, fragole e cioccolato fondente

Preparazione: nel pentolino versiamo il latte, aggiungiamo un po’ di scorza di limone, senza la parte bianca e facciamo scaldare, poi togliamo la scorza di limone.

In un altro pentolino rompiamo l’uovo, uniamo lo zucchero, l’amido di mais e mescoliamo con la frusta a mano. Usando l’amido di mais questa crema è perfetta anche per chi non può mangiare il glutine.

Versiamo il latte caldo nel pentolino con l’uovo, mescoliamo subito e mettiamo tutto sul fuoco e facciamo addensare mescolando di continuo. Versiamo la crema in una ciotola, copriamo con la pellicola a contatto e facciamo raffreddare del tutto. Se vogliamo la crema ben gialla utilizziamo le uova a pasta gialla, quelle che si usano per tagliatelle.

Montiamo la panna ben fredda, usiamo le fruste elettriche. Aggiungiamo la crema preparata prima e ben raffreddata, frulliamo ancora e abbiamo la crema chantilly, soffice e golosa.

Tagliamo a pezzetti le fragole. Nei bicchierini versiamo la crema, aggiungiamo sopra le fragole e il cioccolato fondente grattugiato, perfetto anche il cioccolato bianco. Mettiamo i frigo.