Barbanera di domani 11 ottobre: le previsioni dei segni di martedì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Con la Luna che sorride a Saturno e Marte e bisticcia con Plutone, vi circonderete di amici di spessore, con cui programmerete un’uscita.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Visto che Saturno è in quadratura, dovete accettare le critiche del partner, che è stanco di vedervi chiudere in voi stessi quando dovete superare una difficoltà.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Grazie alla Luna in sestile a Marte, anche oggi avrete voglia di affermare il vostro spirito d’indipendenza, di seguire la vostra necessità di contestare.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Con la Luna e Plutone avversi, non siate sospettosi con chi vi è accanto. Non potete costruire un rapporto di fiducia e sicurezza sulla diffidenza.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Una persona piena di charme vi farà proposte accattivanti, ma dato che la conoscete poco, non accetterete subito: vi farete desiderare.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Per colpa di Nettuno opposto, rischiate un errore di valutazione nelle amicizie. Datevi il tempo necessario per conoscerle, prima di accordare loro fiducia.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – La sfera dell’amore, con Venere che passa nel segno, vi riserva coinvolgenti sorprese e, se siete single, qualche bella novità. Approfittatene!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Saturno nemico potrebbe risvegliare o portare allo scoperto piccoli malesseri psicofisici che avete finora trascurato o ignorato. Check up generale…

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Siete ancora indecisi su una faccenda di cuore? Oggi, grazie anche all’aiuto di una sorridente Luna, troverete la spinta giusta per decisioni importanti.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – A causa della Luna in Ariete quadrata a Plutone, tenere dentro tutto quello che provate non è la cosa più indicata per ripristinare l’intesa nella coppia.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Con la Luna in sestile a Saturno, dimostrerete a un collega che insieme riuscirete a risolvere le faccende che vi riguardano, anche le più complesse.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Se siete single, grazie a Nettuno nel segno e il sestile di Urano, avrete un incontro determinante. Una passione comune farà scattare l’intesa.

