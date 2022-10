Barbanera di domani 15 ottobre: le stelle di questo magnifico sabato. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Se da tempo aspettavate l’occasione per realizzare una cosa che vi sta particolarmente a cuore, Giove e la bella Luna di oggi vi danno il via libera!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Proposte interessanti in arrivo. Prima di mettere tutto nero su bianco, anche se comprenderete subito se l’offerta è buona, valutate comunque i pro e i contro.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Grazie alla Luna nel segno in trigono a Saturno e Venere, con la persona amata l’intesa e la fiducia reciproca saranno profonde e appaganti.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oltre che sul vostro carisma, con il partner farete leva sul buonsenso, per affrontare e risolvere problematiche che potrebbero creare malumori.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Marte in sestile stuzzicherà la vostra voglia di emergere nella professione, di entrare in sana e costruttiva competizione con colleghi e collaboratori.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Con Nettuno opposto, in certe situazioni e con alcune persone forse vi sentite inadeguati, ma se non mollate, questa sensazione presto svanirà.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Se l’amore ancora non vi ha trovato, iniziate voi a mettervi sulle sue tracce. Venere in trigono alla Luna e a Saturno sarà la vostra fidata alleata.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Essendo Urano ostile, cercate di organizzare a puntino i viaggi prevenendo eventuali contrattempi. Nell’attività la concentrazione potrebbe essere faticosa.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Riconoscerete la vicinanza e lealtà di un amico, da come saprà ascoltarvi senza giudicarvi e da come si darà da fare per aiutarvi nel bisogno.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Supererete l’impasse e passerete dal pensiero all’azione, realizzando un progetto che avevate messo da parte a causa di molte indecisioni.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Con Venere e la Luna in trigono a Saturno nel vostro cielo, riceverete un solido aiuto, sia morale che economico, da una persona che vi vuole bene.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – La discordanza di gusti e passioni fra voi e il partner potrebbe portarvi su strade diverse. Sforzatevi di trovare degli spazi e degli interessi in comune.

