Barbanera di domani 16 ottobre: le stelle di questa domenica. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Se volete condurre una vita più interessante, allontanate le amicizie di poco spessore che vi capita di frequentare, e puntate piuttosto sulla qualità. Evitate valutazioni affrettate e pareri poco ragionevoli, così da portare avanti solo le cose importanti.

Toro (21 aprile-20 maggio) – L’intransigenza, in amore, non è certo l’atteggiamento che favorisce l’intesa e la complicità. Date più fiducia al dialogo sincero e all’empatia. Le stelle vi consigliano di essere più oculati nelle spese, a causa di entrate e di uscite disordinate.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Sarete assorbiti da tanti progetti. Inseguite molteplici obiettivi che vi stressano: non sarà per questo che ultimamente trascurate i sentimenti? Grazie all’interessamento di un amico speciale, risolverete una questione che vi trascinate da tempo.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Dopo uno scambio di idee con un amico su una faccenda delicata, la Luna in Pesci vi farà comprendere di avere a fianco persone veramente fidate. Attenzione ai comportamenti inadatti che potreste assumere, perché potrebbero ritorcervisi contro.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Con Giove e Saturno contrari che intralciano le vostre attività, non dovrete contare troppo sulla fortuna, bensì sul sudore della vostra fronte. Nonostante l’apparente incertezza, saprete dare un giusto sostegno alle perplessità di un vostro caro.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Anche se un po’ musoni visto che la Luna vi rende suscettibili, in compagnia sarete apprezzati per la sensibilità con cui vi contraddistinguerete. Sarete disposti all’ascolto dei problemi, ma anche e soprattutto all’aiuto tangibile di chi ha bisogno.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Se è importante dire agli altri ciò che pensate, Plutone in quadratura dal Capricorno vi ricorda anche che non sempre è possibile svelare tutto. Sul lavoro precisione e metodo saranno notati e abbondantemente apprezzati dai vostri superiori.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Riuscirete a circoscrivere la vostra forza gravitazionale, esaminando con la logica il rapporto con il partner e prestandovi anche a una sana autocritica. Andando incontro ai vostri obiettivi, spazzerete via finalmente schemi, rigidità e stereotipi inutili.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Per colpa della Luna in Pesci avversa a Venere congiunta, mettendocela tutta avrete la possibilità di reagire e di portare a termine un impegno increscioso. Accantonerete le incombenze pratiche, per dedicare un po’ del vostro tempo alle persone amate.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Vi lascerete trasportare dalla voglia di trasformare la vostra vita, di sperimentare cose nuove, di esplorare nuove relazioni e nuove situazioni. Mercurio è ostile: occhio a quello che dite, perché potreste offendere pure senza intenzione di farlo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Per merito di Giove e Saturno nel vostro cielo, vi occuperete con successo della riesamina, dell’organizzazione e della programmazione dei vostri interventi. Sceglierete, tra i familiari, una persona anziana e considerata saggia per chiedere un consiglio.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Con la Luna nel segno nemica di Venere in Sagittario, oggi faticherete a concentrarvi, vi sentirete più stanchi, più fragili e bersaglio di pettegolezzi. Plutone vi regala un pregiato intuito, per imbroccare i migliori affari e ottimizzare così le entrate.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di domani. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google News. Clicca QUI

Barbanera di domani 16 ottobre: le stelle di questa domenica scritto su Oroscopo Più da Redazione.