Barbanera di domani 18 ottobre: fortuna e amore di questo martedì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Con Mercurio e Plutone maldisposti, nei contrasti rischiate di voler imporre i vostri punti di vista, non lasciando spazio al contraddittorio e al confronto.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Grazie alla Luna in sestile a Urano, avvierete i cambiamenti che sono diventati urgenti e necessari, rimanendo con i piedi ben piantati in terra.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Siete single e abituati a pensare che fare da soli è sempre la cosa migliore? Considerati Venere e Marte complici, forse incontrerete chi vi farà ricredere.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Alcune stelle odierne sono favorevoli: sfruttando le vostre qualità e risorse, sul lavoro diventerete i protagonisti creativi di un’impresa importante.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Occuparvi dei propri impegni, e solo dopo prendervi carico dei grattacapi altrui, non significa essere egoisti, anzi il contrario: equi e realisti.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – A causa di Nettuno opposto, non concentratevi e non fantasticate su quella persona che appare distante e distratta. Meglio guardare altrove.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Le stelle di oggi sono con voi antipatiche: provate a non mettere becco dove la vostra opinione non viene richiesta e vivrete serenamente.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Passerete del tempo con un familiare, a riflettere sulla vostra quotidianità e su cosa fare per renderla ancora più piacevole e soddisfacente.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Con l’appoggio del generoso Giove, convenienti occasioni di shopping vi risolleveranno il morale. Ottimo momento anche per gli investimenti.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Forse non potrete compiere adesso, vista l’ostilità di Giove, il viaggio tanto desiderato, ma vi consolerete egregiamente con altre piacevoli attività.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Sul lavoro, con Saturno nel segno, è tempo di assumervi responsabilità e oneri, ma lo farete con calma perché consapevoli delle vostre scelte.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – La Luna in trigono a Nettuno vi spronerà a esprimere le vostre idee a colleghi molto stimati, e questo vi aiuterà a sbloccare situazioni stagnanti.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di domani. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google News. Clicca QUI

Barbanera di domani 18 ottobre: fortuna e amore di questo martedì scritto su Oroscopo Più da Redazione.

Vito Califano