Barbanera di domani 19 ottobre: mercoledì interessante per amore e lavoro. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – La Luna in trigono a Giove, nella professione, vi darà sicuramente una mano a conquistare la fiducia di persone che ricoprono ruoli chiave.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Assecondate Urano che staziona nel segno e vi fa nascere la voglia di cambiamenti. Vivacizzate la routine con frizzanti novità e brillanti variazioni.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Con Marte e Saturno complici, saprete amministrarvi bene, sia in famiglia che sul lavoro. Districherete questioni che gli altri non sanno come affrontare.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Urano alleato aumenterà la creatività, l’intelligenza e la capacità decisionale, che vi porteranno ad agire con fervore e spirito innovativo.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – La Luna in trigono a Giove, promette viaggi a due entusiasmanti: costituiranno un’occasione per vivere insieme scoperte straordinarie e insolite.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Con il trigono di Urano e Plutone, il vostro atteggiamento piacevole ed empatico vi renderà interessanti e attraenti. Nuove amicizie, nuovi amori.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Grazie a Mercurio e Venere nel vostro cielo, sarete apprezzati dagli amici per il vostro buon cuore e il prezioso aiuto che saprete offrire al momento giusto.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Saprete riconoscere la validità del lavoro della vostra équipe. Sarete di conseguenza più riconoscenti e rispettosi di colleghi e collaboratori.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Giove è sorridente dall’Ariete: procede il periodo splendido per chi è innamorato o è in attesa dell’incontro decisivo per la sua vita affettiva.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Desiderereste intorno solo persone con cui vi sentite in sintonia, ma Plutone non vi permette di riuscire ad evitare anche chi vuole imporvi idee e scelte.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Con Saturno in congiunzione, provate a prendere in mano una condizione stagnante e tentate di sbloccarla con un intervento giudizioso ed equilibrato.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – È vero che con Urano bendisposto, il vostro estro e l’inventiva sono palesi e trainanti, ma senza l’appoggio di un collega, non andreste da nessuna parte.

