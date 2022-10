Barbanera di domani 20 ottobre: giovedì piacevole, ecco per quali segni. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Proposte interessanti da parte di un superiore. Saranno da perfezionare, ma proprio per questo vi lasceranno la possibilità di esprimervi come volete.

Toro (21 aprile-20 maggio) – A causa della Luna quadrata a Urano, il rapporto con un collega potrebbe andare in crisi. Avete bisogno di chi vuole e sa operare un passo avanti.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Venere in trigono a Marte vi fa osare: manifestate i vostri sentimenti a quella persona che vi fa sognare e vorreste legare per sempre alla vostra vita.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Avvertirete la spinta a concretizzare quello che finora avete solo fantasticato, e chi è con voi si lascerà trascinare dal vostro entusiasmo.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Con la Luna in sestile a Mercurio e nemica di Urano e Saturno, un socio vi farà una proposta che non accetterete perché inadeguata e condizionante.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Marte è ostile, dovete quindi chiarire una volta per tutte con quel conoscente chiacchierone di cui non amate la compagnia e con cui avete ben poco da dirvi.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Mercurio, Venere e Marte saranno il vostro punto d’appoggio, per programmare con il partner le attività che volete intraprendere nell’immediato futuro.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Saturno avverso vi farà marcare stretto la persona che amate, perché forte sarà la sensazione che vi sfugga, mentre in realtà pende dalle vostre labbra.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Per merito della Luna in trigono dal Leone, oggi indosserete gli occhiali rosa del pensiero positivo e dell’ottimismo, anche in mezzo alle difficoltà.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Con il Sole adirato con Plutone, la condotta di un amico non vi convince? Prendete le distanze, prima che con una scelta discutibile vi trascini in qualche guaio.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Grazie a Giove, vi arricchirete di contatti con persone di altri Paesi. Supererete l’iniziale curiosità, per vivere con loro esperienze più dirette.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Nettuno nel vostro cielo solleciterà la fantasia per esprimere il meglio di voi nei progetti che sentirete adatti, Urano l’energia per realizzarli.

