Barbanera di domani 21 ottobre: venerdì ideale per famiglia e amici. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – La giornata inizia sotto i migliori auspici, con la Luna complice. Il buonumore prende quota e vi farà assaporare le cose belle che vi circondano.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Datevi da fare su tutti i fronti, non ha più senso aspettare. Urano benevolo vi offrirà su un piatto d’argento l’occasione giusta da cogliere.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Con la Luna in sestile a Marte, sul lavoro agite secondo le vostre convinzioni con la giusta grinta, e raggiungerete un incontrastato quanto meritato successo.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Offrite il meglio di voi a chi vi interessa, poi aspettate che evolvano gli eventi. La situazione prenderà una strada diversa da quella che sperate.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Grazie alle belle stelle odierne, se volete continuare a mettere legna sul fuoco dell’unione con la dolce metà, realizzate i progetti messi a punto insieme.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Per risolvere un’incomprensione con il partner, accettate il parere di un amico che vede le cose con obiettività, non essendo coinvolto emotivamente.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – La Luna è in sestile al Sole e a Venere, che è quadrata a Plutone: prodigatevi per un amico che vi chiede aiuto. Domani potreste essere voi ad averne bisogno.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi recupererete tutte quelle cose che per una ragione o per l’altra finora avete lasciato da una parte, e proverete gioia e leggerezza nel farlo.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – A causa di Nettuno nemico, non fatevi ingannare dalle apparenze giudicando di primo acchito le persone che state avvicinando. Siate più cauti e avveduti!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Con Venere quadrata a Plutone, scoprirete in chi amate sfumature che non avevate mai colto. Metterete in cantiere dei progetti coinvolgenti.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Nonostante la Luna birichina, se siete innamorati, il clima è appagante. Se siete soli, gioia, incontri, intesa saranno le vostre parole d’ordine.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Grazie a Urano in sestile dal Toro, riuscirete, insieme al partner, a dare in tandem un buon contributo al vostro già inossidabile legame.

