Barbanera di domani 23 ottobre: domenica di sorprese, ecco per quali segni. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Per colpa di Mercurio che vi fa i dispetti dalla Bilancia, potreste essere sommersi da impegni e antipatici contrattempi. Siate accorti anche nel parlare.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Grazie alla Luna in trigono a Urano, se sul fronte del lavoro vi siete sentiti annoiati e senza entusiasmo, preparatevi ad accogliere novità appassionanti.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Con l’aiuto di Mercurio e Venere in Bilancia e anche la spinta di Marte, avrete una giornata proficua per lo studio, per un aggiornamento professionale.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Giove in quadratura dal segno dell’Ariete vi richiederà molta concretezza. Meglio mettere al bando le apparenze e i sogni irrealizzabili.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Venere e Giove complici vi renderanno più piacevoli e disponibili del solito. Per i single, possibili incontri intriganti e propizi. Feeling immediati.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Visto le stelle di oggi, i contrasti in famiglia necessitano di spirito di mediazione. Prese di posizione decise non sarebbero di aiuto né a voi né agli altri.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Il Sole congiunto a Venere vi regala una chance per realizzare i sogni più cari e dare alla vostra vita affettiva una piega più gratificante e definita.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Con Saturno nemico, prima di assumere nuovi impegni, valutate quante energie avete a disposizione e soprattutto portate a conclusione quelli vecchi.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Il partner si farà più esigente del solito, ma voi saprete trovare il modo giusto per coinvolgerlo in una sensualità giocosa e trascinante.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Per merito della Luna in trigono a Plutone, se volete dar vita a un’idea, parlatene con un amico. Pretendete da lui un’analisi realistica della proposta.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Giove alleato dall’Ariete infonde senso pratico nelle scelte che dovete compiere, e un tocco di fortuna, se dovete sostenere decisioni importanti.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Con la Luna in Vergine che si oppone a Nettuno nel segno, attenzione ai super ménage, lo stress potrebbe far emergere stati ansiosi o somatizzazioni.

Ufficio Stampa