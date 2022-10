Barbanera di domani 25 ottobre: sentimenti al centro nei pensieri di questa giornata. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Il vostro cielo sarà nuvoloso, anche oggi, con la Luna opposta nel segno della Bilancia. I contatti sociali vi rincuoreranno con piacevoli occasioni di svago.

Toro (21 aprile-20 maggio) – L’azione positiva di Urano si fa sentire. Realizzate i cambiamenti diventati urgenti e necessari, rimanendo comunque con i piedi ben piantati a terra.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Un colloquio fortunato favorirà agognate prospettive professionali e forse nuovi interessanti incarichi. Siate ottimisti e fate vedere di che pasta siete fatti.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Per colpa di Giove avverso, fate attenzione al peso: salite più spesso sulla bilancia! Più che adottare una dieta, praticate movimento all’aria aperta.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Se un collega esperto sottolinea un vostro errore, non ve la prendete e cercate di rimediare accettando la sua critica e quindi il suo aiuto.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Avrete dalla vostra la straordinaria fantasia elargita da Plutone in trigono. Ammirevole lo spirito d’iniziativa, ma anche quello d’intraprendenza.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Con la Luna in trigono a Saturno e congiunta a Mercurio, avrete intorno persone amiche, capaci di gratificarvi dimostrandovi tutto il loro affetto e stima.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Lo scambio di sguardi, con qualcuno che ha attratto la vostra attenzione, esprime senza alcun dubbio interesse, desiderio e complicità.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Esprimete all’amata dolce metà i motivi del vostro malumore. Sicuramente troverete insieme il modo e i tempi per rimediare ovviandoli.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Procedete con il vostro connaturato pragmatismo, macinando difficoltà e impegni con la solita solerzia. Ogni tanto però staccate la spina.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Con la Luna in trigono a Saturno che vi sostiene, migliorerete la vostra professionalità con un interessante corso di perfezionamento o aggiornamento.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Sfruttate le idee originali regalate da Urano, il buonsenso da Venere e la capacità trasformista da Nettuno, per proporvi nel lavoro nel modo migliore.

