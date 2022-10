Barbanera di domani 27 ottobre: buone sensazioni questo giovedì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Giove, il munifico, aumenta le occasioni per nuove conoscenze, e dunque nuove opportunità e interessi. Dipenderà poi da voi a chi dare la preferenza.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Per colpa della Luna in Scorpione opposta a Urano che staziona nel segno, sarete un po’ irascibili e scontrosi. Non preoccupatevi, presto passerà!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Prendetevi del tempo per discutere con un amico sulle nuove opportunità utili per la carriera, che, grazie alla benevolenza di Giove, vi sono state offerte.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Ringraziate la Luna e Venere complici, se metterete in secondo piano l’attività con le sue grane, e lascerete il giusto spazio all’amore e alla convivialità.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Giove vi sorride, ma con Saturno contro, meglio controllare un progetto fin nei più piccoli dettagli, perché una negligenza verrebbe subito rilevata.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – La Luna e Venere oggi tifano per voi e renderanno appaganti la vita sociale e affettiva. Avrete il piacere di condividere momenti di spensieratezza.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Grazie a Mercurio nel vostro cielo, non sottovaluterete il consiglio di una persona che sa vedere le cose da una prospettiva più ampia della vostra.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – La Luna in congiunzione bisticcia con Urano e Saturno. Anche se ce la metterete tutta, qualche piccola tensione in famiglia non riuscirete a schivarla.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – A causa di Marte in opposizione, fate attenzione a non rovinare l’intesa di coppia, con un atteggiamento capriccioso ed eccessivamente pretenzioso.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – I single, con Venere in Scorpione e Urano in Toro favorevoli, vedranno finalmente la loro vita prendere una piega appassionante.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – La Luna che si quadra a Saturno si divertirà a scombinarvi qualche piano, ma non riuscirà a farvi perdere la calma e la concentrazione.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Non impegnatevi in progetti non valutati a sufficienza, perché con Nettuno nel segno, potrebbero rivelarsi con i piedi d’argilla. Chiedete aiuto a un amico.

