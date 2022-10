Barbanera di domani 30 ottobre: le stelle di questa domenica di fine mese. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Non fatevi influenzare dall’opinione di un parente, che contrasta le vostre decisioni e vorrebbe farvi cambiare idea. Continuate sulla via intrapresa.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Con Venere in opposizione dallo Scorpione, con il partner vivrete delle incomprensioni anche per ragioni futili, inoltre vi lamenterete di tutto.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Chi ve lo fa fare oggi di mettervi in competizione con persone aggressive e prepotenti, vista la Luna opposta a Marte? Mantenete la calma!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Con la Luna e Plutone opposti, apritevi a nuovi amici, ma siate anche prudenti, e se annusate qualcosa di poco chiaro, fate velocemente retromarcia.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Saturno contro accentua l’insoddisfazione. Non trinceratevi dietro le vostre idee. Meglio l’ascolto, l’empatia e un atteggiamento conciliante.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Grazie alla Luna in Capricorno e a Mercurio in Scorpione propizi, in serata vi ritroverete a “viaggiare” mezzo metro al di sopra degli altri.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Se oggi dovete parlare in pubblico, con la Luna e Mercurio in sestile, lo farete senza timidezze e senza ansia da palcoscenico. Fiducia.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Giove favorirà la buona resa degli impegni lavorativi. Sarete così efficienti, che riuscirete a utilizzare al meglio l’estro e le energie a disposizione.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Con le stelle birichine del vostro cielo, oggi, chi vi vive accanto forse sarà disorientato dal vostro atteggiamento incoerente e contraddittorio.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Ringraziate Giove benevolo, se sarete decisi e disinvolti. Nessuna cosa vi sembrerà difficoltosa e irrealizzabile. Troverete un punto di contatto con chicchessia.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Saturno in congiunzione vi sprona ad assumervi in famiglia le responsabilità che vi competono e che avete finora lasciato perdere. Fatelo senza sbuffare.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – In mattinata, a causa della Luna ostile a Nettuno e Giove, sarete distratti e inconcludenti, avrete la testa fra le nuvole e il cuore chissà dove.

