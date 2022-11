Barbanera di lunedì 7 novembre: le stelle dello zodiaco di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – La Luna armonica a Marte mette in luce la vostra anima intraprendente, peccato che con Plutone dissonante rischiate di sprecare inutilmente energia.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Forse faticherete un po’ a entrare in sintonia con i ritmi incalzanti di questa domenica. Un lieve disagio vi acchiappa di soppiatto.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Manforte dagli amici, incoraggiati dalla Luna. Magari sul piano teorico siete confusi, ma in pratica saprete risistemare relazioni zoppicanti.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Semaforo giallo acceso dalla Luna in quadratura, che vi spinge a mettere troppa carne al fuoco col rischio di concludere poco e niente.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Siete intraprendenti, determinati e costruttivi. La Luna riscalda l’atmosfera e vi dà una grossa mano a risolvere ogni questione, pubblica e privata.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Mirate al sodo e cercate di concentrarvi più sulla sostanza che sulla forma. Alla lunga, vi accorgerete che questa è la strategia vincente.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – In coppia, una spiacevole atmosfera di freddezza s’instaura a causa di un banale bisticcio. Non tiratela per le lunghe, chiarite al più presto.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Se un palpito d’amore c’è, è subordinato al lavoro: magari siete innamorati di un collega, oppure il partner fa parte della vostra stessa azienda.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – In perfetta forma, anche se a tavola non state leggeri: amate mangiare perché oltre al fisico il cibo nutre la vostra gioiosa sensualità.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Focus su casa e famiglia. Ed è qui che si brontola e mugugna nonostante l’ottimo pranzetto imbandito da qualcuno che in cucina ci sa davvero fare.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – L’essenziale oggi è non dover perdere mezza giornata a tavola, fingendo di gustare manicaretti che in realtà mandate giù controvoglia…

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Giornata di spese pazze al centro commerciale, tra le super offerte sulla telefonia e i mega sconti sull’informatica c’è da perderci la testa!

