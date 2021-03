Barbara De Santi incredibile choc: “Ho tradito Maria de Filippi, ecco cosa c’era tra noi”: La verità sull’assenza della Dama

L’avvio della 25° edizione di Uomini e Donne non ha visto solo lo svelamento di Gemma Galgani dopo il lifting a cui si è sottoposta nel mese di luglio, ma anche una grande assenza che il pubblico ha immediatamente notato: quella di Barbara De Santi. La dama del trono over, spesso al centro di liti trash e battibecchi molto rumorosi proprio con la Galgani, non è più seduta nel parterre del programma di Maria De Filippi e la motivazione ha a che fare con Pamela Perricciolo, una delle figure chiave del Prati Gate. Infatti Barbara ha deciso lei di “tradire” la De Filippi per Donna Pamela.

La nuova avventura di Barbara De Santi A quanto pare Barbara De Santi ora gestisce una delle sedi dell’agenzia di Donna Pamela, stando alle parole della stessa Perricciolo in un’intervista a Visto, come riporta Isaechia.it: “Barbara De Santi, nota per Uomini e Donne, a capo di una delle sedi, mi conosce da prima del Prati-gate, mi ha creduta sempre. Amiche prima di tutto”. Che Barbara si sia lanciata in una nuova avventura in effetti viene esplicitato anche sul suo profilo Instagram, dove ha condiviso un post nel quale ha scritto: “Si chiude una porta e si apre un portone”. Tra i commenti anche quello di Donna Pamela: “Meriti il meglio amica mia… e son felice per te… per il portone che stai aprendo”.

L’ex Dama parla del suo percorso a Uomini e Donne: “Mi sento onorata di aver avuto questa possibilitá”

Barbara De Santi é finalmente tornata a parlare di Uomini e Donne, infatti la nota ex dama del Trono Over ha avuto la possibilità di un’intervista a MondoTv 24 a cura di Lorenzo Pugnaloni a cui ha espresso le sue sensazioni sul dating show targato Mediaset. “Sono grata a Maria de Filippi, mi ha dato una maggiore autostima, io ce l’ho sempre molto bassa e poi tanta sicurezza in piú di potercela fare. Avevo bisogno di questa esperienza ad Uomini e Donne per guadagnare sicurezza e poi un’esperienza cosí io la auguro a tutti perché non é per tutti poterla fare! Io mi sento onorata ad aver avuto questa possibilità” ha dichiarato Barbara De Santi, spiegando di essere felicissima del suo trascorso a Uomini e Donne ma che ormai la dentro non si sentiva più valorizzata.

Uomini e Donne, Barbara De Santi pubblica un libro: “Ho portato parte di me che nessuno conosceva”

Barbara De Santi dopo Uomini e Donne non é rimasta con le mani in mano, di fatti oltre ad essere professoressa, Barbara ha anche pubblicato un libro che sembra aver avuto un gran successo. Il libro, a detta di Barbara De Santi, é un po’ come un taccuino degli appunti, infatti riserva pensieri personali e riflessioni private dell’ex dama sul rapporto uomo-donna. A MondoTv 24, Barbara de Santi sul suo libro ha dichiarato: “Non ho letto ancora alcuna recensione negativa! Mi scrivono anche in direct privatamente per dirmi che leggendolo é come se mi sentissero parlare(…)É piaciuto perché hanno conosciuto una parte di me che televisivamente non appariva: la mia famiglia, la mia adolescenza(…)Ho portato una parte di me che nessuno conosceva“.

Barbara De Santi dopo Uomini e Donne: “Faccio quattro lavori”

A Mondotv 24, a cui é stata intervistata anche Beatrice Buonocore, Barbara De Santi ha raccontato come procede la sua vita dopo Uomini e Donne, la ex dama, infatti ha spiegato: "Ho quattro lavori". Barbara De Santi, oltre ad essere professoressa di matematica, ha raccontato infatti anche di sponsorizzare una linea di integratori, di collaborare con l'agenzia di Donna Pamela e infine di dare lezioni pomeridiane ai bambini.