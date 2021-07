barbara-d’urso:-arriva-la-reazione-a-caldo-dopo-la-chiusura-dei-suoi-show

Sta facendo molto rumore la scelta di Mediaset di aver tagliato fuori dalla domenica di Canale Cinque Barbara d’Urso, che per anni è stata la regina incontrastata del dì festivo della rete ammiraglia del Biscione. Per un periodo si è persino imposta con due show, Domenica Live e il talk fiume serale Live – Non è la d’Urso. A un certo punto, però, si è rotto l’incantesimo con il pubblico: vuoi perché è arrivato il Covid e della madre di Luigi Favoloso e compagnia bella il pubblico preferiva un’informazione differente, vuoi perché i format si usurano, vuoi perché il ‘trash’ va meno di moda… Fatto sta che gli ascolti sono scesi in picchiata e alla conduttrice campana è stato dato il benservito.

A distanza di poche ore dall’ufficialità della notizia, è arrivata la prima reazione a caldo della 64enne campana che si è espressa tramite i suoi profili social. In particolare la d’Urso ha rilanciato le esternazioni di Pier Silvio Berlusconi, che, nel commentare la chiusura di Domenica Live e Live – Non è la d’Urso, ha ringraziato Barbara per la sua professionalità e per le energie profuse anche durante i mesi più difficili della pandemia.

Il numero uno di Mediaset ha anche lasciato delle porte aperte per nuovi ed eventuali progetti che potrebbero coinvolgere la napoletana. A conti fatti, però, il ridimensionamento c’è stato, eccome: al momento Barbarella ha tra le mani solo Pomeriggio Cinque e nulla più.

Di seguito le due Stories postate dalla presentatrice dopo la presentazione dei palinsesti Mediaset relativi all’autunno 2021:

Barbara d’Urso, niente riconferma

Per la conduttrice partenopea l’archiviazione dei due programmi domenicali è un vero e proprio smacco, considerando che quando andarono in scena le ultime puntate dei talk assicurò che entrambi sarebbero senza dubbio tornati in onda nella stagione 2021/2022. Evidentemente i vertici aziendali Mediaset non la pensavano allo stesso modo. Infatti li hanno cancellati. Al posto della d’Urso ci saranno Anna Tatangelo e Silvia Toffanin, che con Verissimo raddoppia andando in onda sia sabato sia nel dì festivo.