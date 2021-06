barbara-d’urso,-avete-mai-visto-il-suo-ex-marito?-lavora-nel-cinema-da-anni

Barbara D’Urso ha avuto in passato un grande amore, che è poi diventato anche suo marito. Ecco chi è l’ex coniuge della conduttrice.

Amatissima presentatrice, la D’Urso ha debuttato per la prima volta nel mondo della televisione quando aveva solo vent’anni e partecipò al programma ‘Goal‘ con Diego Abatantuono, Teo Teocoli e Massimo Boldi. In seguito, ha condotto diversi programmi televisivi e ha sin da subito conquistato i cuori di migliaia di telespettatori. Sapete che la D’Urso è stata sposata per ben due volte? Ecco chi è stato il primo marito della conduttrice.

Più volte, la D’Urso ha definito Mauro Berardi come “il grande amore della sua vita“. Ma chi è l’uomo che ha in passato conquistato il cuore della bella presentatrice?

Mauro è un produttore cinematografico originario di Roma, diventato noto nel mondo del cinema per aver lavorato con i più famosi attori e registi. I due si sono infatti conosciuti proprio sul set, e il loro amore è durato dal 1982 al 1993. Dalla loro relazione, sono anche nati i figli Giammauro ed Emanuele.

Al momento, dopo diversi conflitti e incomprensioni, i rapporti tra Mauro Berardi e Barbara D’Urso sono davvero buoni. Ad esempio, nell’estate 2020, la conduttrice ha trascorso le vacanze proprio con l’uomo e con i suoi due figli.

Mauro Berardi e Barbara D’Urso oggi: il legame tra i due

Dopo vent’anni di scontri, è stata proprio ‘Barbarella‘ a voler riportare la pace e la stabilità nella sua famiglia, soprattutto per il benessere dei figli.

Nel corso di un’intervista rilasciata per ‘Verissimo‘, la D’Urso ha infatti parlato anche del suo rapporto con l’ex marito Mauro Berardi. “E’ stato l’uomo più importante della mia vita“, ha rivelato la conduttrice, “dopo anni di incomprensioni, siamo tornati in ottimi rapporti“.

Talvolta, l’uomo è anche apparso in qualche suo post pubblicato sul profilo Instagram ufficiale di Barbara. Ad esempio, è stato possibile vedere il volto di Berardi in uno scatto che lo ritrae insieme a Roberto Benigni e Massimo Troisi nel corso di un incontro tra amici. Per il resto, Barbara D’Urso è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata e ha sempre preferito non pubblicare foto dei suoi figli sui social, per tenerli il più lontano possibile dai riflettori.