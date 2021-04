barbara-d’urso,-brutalizzata-in-diretta-da-un’ospite-“che-me-ne-frega-chi-sei.-sei-insistente…”

Sembra proprio non essere un buon momento per la nota conduttrice Barbara D’Urso. Dopo essere stata duramente attaccata da Angela Chianello, ovvero la signora di Mondello, accuse alle quali la conduttrice non ha al momento risposto, sembra che anche un ospite del suo programma si sia scagliato contro di lei. Ebbene sì, durante una puntata di Pomeriggio 5, sembra che ad un certo punto un ospite sia andato fuori di se, scagliandosi contro la conduttrice. Ma cosa è accaduto? Cerchiamo di fare un pò di chiarezza.

Barbara D’Urso, la conduttrice a Pomeriggio 5 zittita da un ospite

Nel corso della giornata di ieri, è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5 sempre sulla stessa rete, ovvero Canale 5. La conduttrice insieme ai suoi ospiti è tornata a parlare delle discussioni tra i vicini. Non tutti forse sanno che la conduttrice in questo periodo ha ideato il cosiddetto bollino “vicini in guerra”, cercando di risolvere alcune controversie che sorgono tra i condomini segnalate dai vari telespettatori della trasmissione.

Lite tra vicini in un palazzo romano

Nel corso della puntata di ieri, la conduttrice ha così parlato di una lite che sarebbe scoppiata in un palazzo romano tra alcuni condomini e la signora Anna. A scrivere a Pomeriggio 5 pare siano stati i vicini, perché a loro dire la signora vivrebbe letteralmente chiusa in casa per paura del covid. Il problema è che la donna stando in casa verrebbe meno alla pulizia del terrazzo, tenuto in condizioni poco igieniche. Non è tutto, visto che la signora lancerebbe addirittura del cibo avariato e spruzzerebbe del disinfettante su chiunque passi sul suo pianerottolo. Affrontando questo tema l’inviata di Pomeriggio 5 avrebbe tentato di intervistare la signora direttamente dalla porta di casa, ma quest’ultima si sarebbe letteralmente infuriata.

La reazione della signora Anna e la risposta di Barbara D’Urso

«Cosa mi importa chi è lei. È troppo insistente… Io sto in casa con la cuffietta perché davanti alla mia porta c’è un porto di mare. Dall’appartamento della mia vicina ci sono persone che vanno e vengono. Me la tengo stretta la mia salute, perché è una». Queste le parole espresse della signora Anna. Una volta rientrati in studio la conduttrice avrebbe risposto a tono alle parole della signora. «Capisco la paura della signora Anna per il Covid e giustamente tutela la sua salute, disinfettando tutto intorno a lei. Ma anche tenere il terrazzo in quelle condizioni non è igienico…». Ecco la risposta della D’Urso.