Barbara d’Urso celebra le nozze di due suoi amici: perché e come ha fatto

Grande giorno per la showgirl Barbara d’Urso, che nelle ultime ore ha partecipato ad un evento molto importante. La nota conduttrice in quota Mediaset ha condiviso nel suo account su Instagram delle immagini che la ritraggono con tanto di fascia tricolore indosso.

Ma che cosa è successo quindi al volto di Canale 5? Lady Cologno (così è stata simpaticamente soprannominata la d’Urso dai suoi fan) ha celebrato la cerimonia di nozze di una coppia di amici, Annalia e Filippo. A commento degli scatti che hanno immortalato il lieto evento, alcune riflessioni della conduttrice.

Barbara ha detto di aver indossato la fascia tricolore (che solitamente indossa l’ufficiante di stato civile durante la celebrazione di un matrimonio) con grande onore e gioia. Annalia e Filippo appartengono a quella ristretta fascia di amici con la A maiuscola.

Sebbene Barbara sia stata testimone dell’amore che ha unito da sempre la coppia dei suoi amici, la showgirl tiene a sottolineare “il matrimonio è quel passo che sugella l’unione” – quindi ha aggiunto che per lei è stata una grande emozione essere stata presente in un momento tanto importante nella vita dei suoi amici.

Barbara d’Urso non è la prima vippona a celebrare le nozze di un amico o parente. Negli ultimi giorni anche un altro personaggio molto famoso della televisione italiana ha rivelato che avrebbe sposato la nipote. Di chi stiamo parlando? Di ‘nonno Libero‘ alias Lino Banfi.

L’attore ha infatti annunciato che il 3 luglio ci sarebbe stato il matrimonio della nipote. Per festeggiare al meglio questa nuova unione i familiari hanno pensato bene di far celebrare le nozze proprio all’amato nonno. Un modo, questo, per rendere ancor più intima e unica una cerimonia che – specialmente nel rito civile – si esaurisce in una mera elencazione di articoli del codice civile.

Insomma, Barbara d’Urso e Lino Banfi sembrano aver aperto un nuovo trend. Chissà se ora ci saranno tanti altri vipponi a voler indossare la fascia tricolore per celebrare le nozze di amici e parenti. Magari anche solo per qualche foto o copertina in più.