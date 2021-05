barbara-d’urso-chiude-pomeriggio-5-e-domenica-live:-quando-finiscono

Anche quest’anno Barbara d’Urso chiude Pomeriggio 5 in anticipo, esattamente come nel 2020. Due anni fa, invece si fermò a metà giugno. La conduttrice saluterà il pubblico del contenitore pomeridiano di Canale 5 venerdì 28 maggio 2021. Continua comunque a essere protagonista dei palinsesti di Canale 5 con Domenica Live. Al momento la data di chiusura è prevista per il prossimo 23 maggio, ma alla luce dell’allungamento in corsa, DavideMaggio fa sapere che allo stato attuale non sono da escludersi variazioni. Il vuoto creato dall’assenza di Pomeriggio Cinque durante l’estate non verrà riempito da altre trasmissioni, ma da un classico della rete ammiraglia del Biscione: i film tv di genere sentimentale. Ogni pomeriggio dalle 16.55 sarà trasmesso un titolo nuovo. Resta da capire anche quando sarà trasmessa la nuova serie tv con Can Yaman, Mr Wrong – Lezioni d’Amore.

Non è stata una stagione molto fortunata per Barbara d’Urso quest’anno. Dal punto di vista degli ascolti tv, La Vita in Diretta ha sempre battuto Pomeriggio Cinque, tranne in rare eccezioni. Anche con Domenica Live non ha brillato dal punto di vista auditel. Da settembre 2020 a marzo 2021 la presentatrice napoletana è stata quasi sempre battuta o tallonata dal diretto competitor Da Noi… A Ruota Libera, il programma condotto da Francesca Fialdini su Rai1.

La sfida televisiva più sentita è quella tra Domenica In e Domenica Live ancora in corso. Il dì festivo è troppo forte per Barbara d’Urso, distante dalle percentuali di Rai1. Mara Venier continua a trionfare e a far registrare ottimi numeri. Nella parte centrale del programma della domenica di Canale 5 la media oscilla tra l’8 e il 9%. Ricordiamo che gli ascolti del contenitore vengono spezzettati in tre segmenti per parcellizzare lo share, ma il risultato rimane deludente.

Barbara d’Urso, stagione nera per gli ascolti di Pomeriggio 5, Domenica Live e Non è la s’Urso

Con due mesi d’anticipo Live-Non è la d’Urso è stato chiuso rispetto allo scorso anno. La causa rimangono gli ascolti che non hanno sorriso alla padrona di casa. L’ultima puntata in onda lo scorso 28 marzo aveva ottenuto 2.353.000 spettatori con il 13,7% di share. Mediaset ha ribadito la stima nei confronti di Carmelita e si è detta soddisfatta per il risultato portato a casa. Lei ha confermato che Live tornerà a settembre 2021, ma l’ufficialità la ritroveremo soltanto nella presentazione dei palinsesti.