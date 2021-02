Barbara D’Urso, Clamoroso Mediaset. La Regina dei talk sostituita proprio da lei. Un Nome Bomba, Fan increduli “Che affronto”

Che Barbara D’Urso stia per perdere la sua egemonia sulla domenica di Canale 5 è ormai risaputo. Mediaset ha annunciato che l’ultima puntata sarà il 28 marzo. Partono quindi le scommesse e le indiscrezioni su chi prenderà il posto della regina del trash. Uno dei nomi che sta circolando e sembra essere quasi certo è quello di Elisa Isoardi. La notizia Arriva dal portale di Davide Maggio secondo il quale sarà proprio l’ex conduttrice Rai la designata per ringiovanire Mediaset nel fine settimana e portare una fetta di pubblico differente. Live-Non è la D’Urso verrà sicuramente eliminato, ma dei cambiamenti potrebbero essere apportati anche per il pomeriggio.

Una vera e propria rivoluzione Mediaset, con un cambiamento radicale di palinsesto e di personaggi principali. Sono ormai anni che la rete di Pier Silvio Berlusconi si affida a Barbara D’Urso per entrare nelle case degli italiani, col cuore per prendere un caffeuccio insieme. Sembra che la conduttrice, tanto criticata ma anche tanto seguita, abbia finalmente fatto flop e speriamo che la domenica di Canale 5 vada a migliorare da un punto di vista qualitativo. In un primo momento si era pensato che ci potesse essere in vista una promozione per Federica Panicucci.

Anche in quel caso, l’idea è che la bionda prendesse le redini della domenica di Barbara D’Urso ed Elisa Isoardi trovasse uno spazio per se tutte le mattine in Mediaset. Oggi i pettegolezzi invece vedono la Isoardi volare direttamente alla domenica. Non è un caso che la conduttrice ultimamente ha partecipato a più di una trasmissione Mediaset. Prima si è lasciata intervistare da Silvia Toffanin a Verissimo, dove si è lasciata andare a delle rivelazioni sulla sua vita sentimentale e in particolare sul suo chiacchierato ex, il leader della lega Matteo Salvini. Poi è stato il turno di Striscia la Notizia ad averla come ospite d’eccezione.

A breve parteciperà a L’Isola del famosi, il reality che comincerà dopo la fine del Grande Fratello Vip (uno degli argomenti preferiti da Barbara D’Urso) che terminerà definitivamente lunedì 1 marzo, dopo 5 mesi in cui Alfonso Signorini e i suoi Vipponi ci hanno intrattenuti. Ilary Blasi prenderà il posto del direttore di Chi, e al suo fianco avrà Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Non è la prima volta che Elisa Isoardi prende parte a delle trasmissioni che mettono in gioco il vero carattere dei personaggi coinvolti. Abbiamo avuto modo di conoscerla meglio a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, dove era in coppia con Raimondo Todaro.

In veste di ballerina Elisa Isoardi si è fatta apprezzare dai telespettatori, ma non abbastanza per ottenere un nuovo considerevole ruolo in Rai. La sua partecipazione a L’Isola dei Famosi potrebbe essere un trampolino di lancio per farla conoscere al pubblico di Mediaset e inserirla definitivamente dopo l’estate. La rete ha deciso di modificare il palinsesto e di dare un “ripulita”, e non è un caso che la chiusura della trasmissione di Barbara D’Urso coincida con l’arrivo della Isoardi. Probabilmente c’è già un programma pronto ad aspettarla, mentre la regina del trash avrà la domenica libera. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Barbara D’Urso, Clamoroso Mediaset. La Regina dei talk sostituita proprio da lei. Un Nome Bomba, Fan increduli “Che affronto” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.