barbara-d’urso-contro-diletta-leotta:-«chiuditi-in-casa-e-stai-zitta»-video

Durante Pomeriggio 5, la conduttrice Barbara D’Urso ha attaccato duramente la collega Diletta Leotta, dopo l’ultimo gossip che la vedeva protagonista di un bacio con Ryan Friedkin. La Leotta, infatti, dopo i primi rumors (non accessoriati di foto), aveva attaccato duramente giornali e giornalisti smentendo qualsiasi voce sul suo conto. Peccato che poco dopo, siano uscite le foto con il fatidico bacio con il milionario. Scopriamo il ”consiglio spassionato” di Barbara D’Urso dopo quanto successo…

Pomeriggio 5: Barbara D’Urso attacca Diletta Leotta

Barbara D’Urso inizia la striscia dedicata a Diletta Leotta, a Pomeriggio 5 venerdì 30 Aprile, senza mezzi termini e prendendo in giro la giovane collega per quanto dichiarato prima delle foto che la ritraggono baciare Ryan Friedkin:

Giornalisti brutti e cattivi che la fanno passare per una mangiauomini…

Barbara, senza mezzi termini, ha attaccato duramente la Leotta, per il suo sfogo contro i giornalisti e i paparazzi, durante il quale aveva parlato della nonna preoccupata per i continui finti flirt collegati alla nipore:

Mia nonna mia nonna… e poi due giorni dopo escono quelle foto? Lei è giovane, il mio consiglio è di stare zitta. A me hanno dato mille fidanzati non veri. Ma viva i paparazzi! Altrimenti stai chiusa in casa e nessuno ti fotografa, né col cavalluccio né con nessun altro (…) Dovrebbe ringraziarli, magari tra 40 anni non ti cercheranno più e magari sarai triste!

Insomma, uno sfogo shock quello di Barbara D’Urso che non si è di certo risparmiata, come prenderà Diletta Leotta la ramanzina della collega?

Lo sfogo prima della paparazza criticato dalla D’Urso

Il 27 aprile, prima della foto del presunto bacio con Ryan Friedkin, Diletta Leotta aveva deciso di fare chiarezza una volta per tutte sulla sua storia con Can Yaman e sul rapporto che la lega al proprietario della Roma (anche se non lo nomina esplicitamente). Ecco il suo lungo sfogo su Instagram in cui spiegava anche il motivo del mancato viaggio in Turchia dalla famiglia del fidanzato Can:

Spiegatemi perché, poi, una donna non può avere amici, ma sempre e solo amanti. Perché se incontro due volte un ragazzo simpatico per un aperitivo si parla subito di nuovo amore? E perché se faccio uno spot con un calciatore si insinua per mesi che siamo una coppia segreta? Poi perché se frequento un attore, bellissimo, e siamo felici, deve essere per forza una storia inventata? Ancora perché se, nel rispetto del lockdown, rinuncio a un meraviglioso viaggio all’estero si parla di crisi fra noi?

Diletta aveva continuato il lungo sfogo, dopo le precisazioni su Can Yaman e Ryan Friedkin, così:

Io ho sopportato tutto, fin qui, imparando a riderci sopra, talvolta. Ma rifletto sul fatto che nessuna celebrità, talent, personaggio pubblico, chiamatelo come volete, di sess0 maschile è oggetto di morbosa attenzione giornalistica nella sfera privata come lo è una donna del cinema e della TV. Posso dire che mi sono stufata? Anche per rispetto ai lettori ingannati da giornalisti male informati. E per amore delle persone che mi sono accanto e che spesso vengono ferite per via delle falsità sul mio conto. E anche per amore di mia nonna, che a ottant’anni crede, sbagliando, a tutto quello che scrivono i giornali. Stop. Sono andata anche oltre i tempi supplementari. E me ne scuso. Ma, come dicono a Roma, Quanno ce vo’ ce vo’!

Barbara D’Urso per una volta non ha tutti i torti, forse, considerando che poco dopo sono state pubblicate le foto di Diletta e Ryan Friedkin intenti a baciarsi:

Foto di OGGI

