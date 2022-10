barbara-d’urso-di-nuovo-in-prima-serata,-ecco-a-chi-ruba-il-posto

Barbara D’Urso tornerà a presentare una prima serata della Mediaset, almeno questo è quello che dice Maurizio Costanzo. La donna è stata vittima di un vero e proprio capitombolo dopo la pandemia di Covid-19. Prima infatti era onnipresente su Canale 5. Non solo tutti i pomeriggi entrava nelle case degli italiani con i suoi caffeucci, ma anche nel giorno della festa, la domenica, teneva banco dall’orario di pranzo sino a sera inoltrata. Poi, all’improvviso, per lei è stata la fine dei giochi. Gli ascolti sono calati drasticamente e gli italiani sembrano averle voltato le spalle.

La Mediaset non si è arresa, e ha continuato a puntare sulla donna che ha avuto tutto quel successo e soprattutto lo ha tenuto per tempo immemore. Così, l’ha spostata su Italia 1 e le ha dato la conduzione di La pupa e il secchione show. Anche questa volta Barbara D’Urso ha trasformato completamente il format, rendendolo a sua immagine e somiglianza: incredibilmente tresh. Del resto, lei è la regina di questa forma di televisione e sembra andarne fiera. Ma anche questa volta i risultati non sono stati quelli sperati. I numeri parlano, e per questa stagione televisiva non si è ancora parlato di una replica.

Barbara D’Urso è attualmente rimasta solo alla conduzione di Pomeriggio 5. Ma non tutti i telespettatori italiani ne sono contenti. C’è chi vorrebbe vederla di più in televisione. Così è sicuramente per una lettrice di Nuovo, che in una lettera a Maurizio Costanzo ha chiesto informazioni proprio riguardo la presentatrice partenopea. Secondo la donna, la Mediaset dovrebbe darle più spazio. Il famosissimo giornalisti affronta ogni settimana, nella sua rubrica, argomenti che riguardano i personaggi del piccolo schermo e dice le sue opinioni senza peli sulla lingua.

Questa volta Maurizio Costanzo sembra essere convinto del fatto che la pausa per Barbara D’Urso non durerà a lungo e che la donna tornerà presto in una prima serata della Mediaset. “Prima o poi Barbara D’Urso tornerà in prima serata. Ha già ben condotto La pupa e il secchione. Il ritorno del suo Live credo sia improbabile e capisco che molti telespettatori siano delusi”. Da un lato il marito di Maria De Filippi mette una pietra sopra a Live-Non è la D’Urso, il programma della domenica sera che la donna conduceva prima della pandemia. Ma da un lato lascia una porta aperta per una novità.

Del resto, non è la prima volta che la Mediaset insiste con una presentatrice di cui riconosce le qualità. Già negli ultimi anni abbiamo visto la rete credere molto in Ilary Blasi. I flop sono stati molti, ma l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi le ha dato finalmente soddisfazione. Adesso è una delle donne più chiacchierate del momento a causa del divorzio con Francesco Totti e averla in squadra è sicuramente una marcia in più. Probabilmente Pier Silvio Berlusconi vuole dare nuove possibilità anche a Barbara D’Urso, sperando che la situazione si risollevi. Intanto la donna non sta con le mani in mani ed è tornata in teatro.

Barbara D’Urso di nuovo in prima serata, ecco a chi ruba il posto scritto su Più Donna da Maria Costanzo.

