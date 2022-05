Barbara D’Urso dice addio a Mediaset e annuncia il suo nuovo lavoro lontano dalla tv. Ecco cosa farà, Fan increduli

E’ ormai certa la notizia che si vocifera da qualche giorno: Barbara D’Urso dirà addio a Mediaset. Ma, non ci sbarazzeremo facilmente di lei. Qualcosa di nuovo e di bello bolle in pentola. I fan sono già in fremito. Vediamo di cosa si tratta.

Nonostante Barbara D’Urso vanti ben 40 anni di carriera in Mediaset, sembra ormai ufficiale il suo addio all’azienda di Cologno Monzese. A fine dicembre 2022 il suo contratto scadrà e Pier Silvio Berlusconi sembra proprio che non abbia intenzioni di rinnovarlo. Nulla è ancora certo. Non c’è stata alcuna dichiarazione nemmeno dalla conduttrice che si comporta sempre in modo diplomatico e continua a fare il lavoro che tanto ama. ( continua dopo la foto)

Ma che ne sarà di Barbarella? Sicuramente, una persona così energetica come lei non si arrenderà alla prima occasione. Molto probabilmente ha già un piano B per il suo futuro lavorativo e ciò si evince anche dai suoi social. La conduttrice, infatti, è solita postare quotidianamente foto e stories su Instagram tenendo sempre aggiornati i suoi fan. Negli ultimi giorni non fa altro che pubblicare foto circa una collezione di moda creata da lei e resa nota al pubblico sin dalla prima puntata de La pupa e il secchione show.

Sembra proprio che, in virtù del fatto che potrebbe perdere il suo longevo ruolo da conduttrice, Barbara D’Urso si sia data alla moda e si sia creata un nuovo mondo per poter lavorare. Il lancio dei suoi outfit targati ‘BD NAPOLI’ è avvenuto nel programma di Italia 1 in cui ha voluto specificare che per gli outfit ha voluto omaggiare la grandissima icona della moda francese, e non solo, Coco Chanel. I colori predominanti del primo outfit sono stati il nero e il bianco. Barbara ha indossato una giacca con un gonna tweed.

Successivamente, in ogni puntata, Barbara ha continuato ad indossare abiti e accessori che richiamano l’acronimo BD proprio come ogni maglietta, camicia, borsa, pantalone, giacca, accessorio della stilista francese, CC, acronimo di Coco Chanel. Come si evince dalle foto pubblicate dalla D’Urso, pare che sia lei stessa a crearli e ha tenuto a specificare che: “BD è un modo di essere, non solo un modo di fare!” Un chiaro messaggio per i fan più accaniti. Dunque, la conduttrice è davvero pronta a stravolgere la sua vita abbandonando la televisione e lanciandosi nella moda? L’idea entusiasma già molto il popolo del web. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti sui social.

Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Barbara D’Urso dice addio a Mediaset e annuncia il suo nuovo lavoro lontano dalla tv. Ecco cosa farà, Fan increduli proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.