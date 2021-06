barbara-d’urso-dramma:-“costretta-a-prendere-una-guardia-del-corpo”

Attimi di paura per Barbara d’Urso. La presentatrice 63enne è alle prese con uno stalker che sta rovinando la sua serenità da qualche tempo. La conduttrice napoletana ha dichiarato di aver visto l’uomo sotto la sua abitazione e di aver ricevuto minacce piuttosto gravi. Ti taglio la testa, avrebbe scritto lo stalker a Barbarella. La d’Urso, assai preoccupata dalla faccenda, ha scelto di assumere una guardia del corpo.

“Ho paura, il mio stalker è stato visto sotto casa mia, mi sono arrivate minacce con scritto ‘ti taglio la testa’, ho dovuto prendere una guardia del corpo”, ha dichiarato Barbara d’Urso in aula in Tribunale a Roma. Il processo si è tenuto a porte chiuse e vede sul banco degli imputati un 36enne di Catania.

Tutto è iniziato nel 2017 quando l’uomo ha partecipato ad una trasmissione di Barbara d’Urso. Da quel momento il 36enne, con il profilo Instagram ‘bacisolari’, ha iniziato a spacciarsi per figlio adottivo della conduttrice tv, scrivendo ai parenti di Carmelita per chiedere di poter vedere i suoi ‘fratelli’.

Ultimamente lo stalker ha iniziato a minacciare online la presentatrice e a tempestare di telefonate la redazione di Pomeriggio 5 e Domenica Live. Al momento il giudice monocratico Valerio De Gioia ha disposto per lui una perizia psichiatrica e ha rinviato alla prossima udienza fissata per il 14 ottobre.

Barbara d’Urso ridimensionata? La sua risposta

In attesa di capire come evolverà la faccenda del suo stalker da settimane Barbara d’Urso è al centro di gossip e indiscrezioni per via del suo futuro sul piccolo schermo. Secondo i beninformati il ruolo della conduttrice sarà ridimensionato parecchio a partire dalla prossima stagione televisiva a causa degli ascolti flop avuti quest’anno.

Sembra che Barbarella resterà solo al timone di Pomeriggio 5 che sarà ridotto rispetto al passato (quando batteva con una certa facilità La vita in diretta e faceva il pieno di ascolti). Qualcuno ha parlato di soli 45 minuti di messa in onda con un drastico cambio di autori. Addio siparietti trash per lasciare spazio all’informazione.

A quanto pare, però, non sarà così. “Parlano, parlano, parlano e io rido, rido, rido”, ha fatto sapere sibillina Barbarella su Instagram, che ha postato proprio una storia da Roma, dove si è recata per testimoniare in Tribunale. Una chiara frecciatina ai suoi detrattori. Non resta dunque che attendere e vedere come evolverà la situazione…