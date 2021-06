barbara-d’urso,-drastico-ridimensionamento:-pomeriggio-5-dimezzato?

I programmi di Carmelita non trovano pace per la prossima stagione di Canale 5: le ultime indiscrezioni sull’unico confermato

Pomeriggio 5 verrà dimezzato nella prossima stagione? Se così fosse, allora per Barbara d’Urso non sarebbero tempi facili. Non solo si continua a parlare di due suoi programmi chiusi, sebbene lei in onda abbia sempre tentato di sminuire la questione, ma anche il confermato Pomeriggio 5 potrebbe essere ridimensionato. In realtà l’unica che uscirà drasticamente ridimensionata da tutte queste novità, qualora venissero confermate, è proprio Barbarella. Dall’essere in onda quasi ogni giorno, facendo una pausa solo il sabato quando però registrava Domenica Live, la d’Urso potrebbe ritrovarsi ad avere più giorni liberi.

Di Domenica Live aveva parlato di un programma vivo e vegeto, con Live Non è la d’Urso aveva promesso che sarebbe tornata e che lo stop era temporaneo. Invece prosegue la ricerca dei nuovi conduttori della domenica di Canale 5, con due nomi spuntati oggi molto interessanti. A proposito di Pomeriggio 5, che non è mai stato messo in discussione, Barbara aveva promesso che sarebbero tornati “fortissimi e unitissimi”. Non sapeva, perché non poteva saperlo, che però potrebbe tornare in onda solo per tre quarti d’ora al giorno.

Finora Pomeriggio 5 è andato in onda per circa un’ora e mezza nel pomeriggio di Canale 5, ma Mediaset starebbe pensando di ridurne la durata a soli 45 minuti. Questo ha rivelato Davide Maggio, specificando però che è tutto in fase di valutazione e nulla è ancora ufficiale. Magari Mediaset cambierà idea, ma il pensiero di ridurre la durata di Pomeriggio 5 pare sia reale. Se così fosse, il contenitore pomeridiano di Barbara d’Urso andrebbe in onda a partire dalle 18 e fino all’inizio del preserale, con i quiz. Si parlerà allora solo di cronaca, eliminando il salottino?

Ovviamente Carmelita non rimarrà ai box, perché per lei sarebbe pronto già un programma in prima serata: Lo Show dei Record. Fino a quando Mediaset non presenterà il palinsesto 2021-2022, però, sono solo indiscrezioni e tutto è ancora da vedere. Certo è che a Cologno Monzese si sta lavorando ancora e tanto alla prossima stagione televisiva. In casa Rai invece le idee sono molto più chiare, visti i palinsesti presentati ieri.