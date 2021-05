barbara-d’urso,-durissimo-affondo-di-luca-onestini-“quando-uno-lavora-…”

Luca Onestini ormai da parecchio tempo sembra essere lontano dal gossip, almeno non come prima. Dopo aver terminato l’esperienza al Grande Fratello vip un paio di anni fa, Luca si è completamente dedicato al lavoro ed è diventato uno dei conduttori radiofonici di RTL. Ad ogni modo, di tanto in tanto è finito sotto i riflettori per via della storia d’amore con Ivana, la sua fidanzata conosciuta proprio all’interno della casa del Grande Fratello. È stato anche in televisione in diverse occasioni per sostenere il fratello Gianmarco che anche lui, ha preso parte al Grande Fratello vip. In queste ultime ore sembrerebbe che Luca Onestini sia intervenuto per smentire il bacio avvenuto tra il fratello e Valeria Marini a Supervivientes. Nel contempo il conduttore ha voluto sicuramente cogliere la palla al balzo e lanciare una frecciatina a Barbara D’Urso. Ma cosa sta accadendo?

Luca Onestini difende il fratello e smentisce il bacio con Valeria Marini

In questi ultimi giorni si è parecchio parlato di un possibile bacio che sarebbe scoppiato tra Gianmarco Onestini e Valeria Marini a Supervivientes. Una volta uscito il gossip, è intervenuto Luca onestini il quale sostiene che non ci sia stato alcun tipo di avvicinamento tra la showgirl e il fratello. Nello smentire questo flirt, l’ex tronista di Uomini e Donne sembra essersi sfogato sui vari social network e nel contempo ha anche lanciato una frecciatina velenosa a Barbara D’Urso e al suo programma Pomeriggio 5. È stata Infatti proprio la conduttrice di Canale 5 a diffondere questa notizia, senza però aver fatto prima alcun tipo di verifica.

Flirt tra Gianmarco Onestini e Valeria Marini?

Gianmarco Onestini e Valeria Marini quindi sono attualmente due concorrenti di supervivientes che per chi non lo sapesse è la versione spagnola dell’Isola dei famosi. I due pare che abbiano legato parecchio all’interno del reality e la showgirl stellare avrebbe in qualche modo fatto intendere di essersi invaghita di lui. Valeria avrebbe tentato addirittura di sedurlo e di avere con lui un contatto fisico. Secondo alcuni video che sono stati rilasciati sul sito del reality, pare che tra i due sia scattato addirittura un bacio.

La smentita di Luca e la stoccata a Barbara D’Urso

Puntuale però è arrivata la smentita di Luca Onestini, il quale sostiene che il fratello non ha alcun tipo di attrazione per la Marini. “La cosa che mi lascia più perplesso è che questa notizia, assolutamente inventata, sia arrivata in televisione. Sul web, lo sappiamo tutti, ci sono un’infinità di notizie false […] Che una notizia falsa raggiungesse però un programma televisivo mi ha stupito, perché chi ci lavora dovrebbe controllare”. Sono state queste le parole dichiarate da Luca, il quale ha affidato il suo sfogo ai social network. Luca si è così scagliato contro tutti quei programmi che hanno riportato una notizia completamente falsa, semplicemente per fare audiens e tra queste pare che ci sia proprio il programma di Barbara D’Urso.