barbara-d’urso-e-mara-venier,-roberto-alessi-“amiche-…-nemiche…”

Barbara D’Urso e Mara Venier sono le due regine della domenica televisiva. L’una in onda su Rai 1 con Domenica In, l’altra in onda con Domenica Live su Canale 5. Da sempre si è detto che le due donne non fossero amiche, ma piuttosto due antagoniste. In realtà non c’è mai stato nessun attacco plateale, ma uno scontro o una parola fuori posto dall’una ne dall’altra. Eppure, è da diversi anni che si parla di questo rapporto non proprio idilliaco. Ma come stanno le cose?

Barbara D’Urso e Mara Venier nemiche amiche?

Adesso sembra essere arrivata un’indiscrezione proprio sul loro rapporto. A lanciare questa indiscrezione, sembra sia stato il giornalista Roberto Alessi, il quale ha pubblicato su Novella 2000 un trafiletto piuttosto significativo. “Amiche di certo, ma mai nemiche”. A corredo di questo trafiletto, una foto che ritrae le due donne della domenica, ovvero Mara Venier e Barbara D’Urso, così come testimonia la foto pubblicata sui social che le ritrae abbracciate. “Qualcuno ha voluto vedere dei momenti di tensione tra le due”, ha continuato ancora il giornalista Alessi.

Le voci sul loro pessimo rapporto mai alimentate dalle due conduttrici

Ad ogni modo, le due conduttrici in tutti questi anni non hanno assolutamente mai alimentato queste voci, cercando anzi di far capire quale fosse la verità. Una volta e per tutte però, la verità sembra essere arrivata nel momento in cui le due si sono mostrate sorridenti e abbracciate proprio come due grandi amiche. Insomma, non ci sarebbe nessun dissapore tra le due conduttrici che da diversi anni “si scontrano” domenica dopo domenica.

Domenica In supera di gran lungo Domenica live in tema di ascolti

Sembra che tra le due trasmissioni però effettivamente gli italiani preferiscono più Domenica in e ad indicarci qualcosa al riguardo sono proprio i dati di ascolto e dello Share. Ad esempio, la scorsa domenica 11 aprile, la parte dedicata all’ attualità Domenica live è stata seguita da circa 2 milioni di spettatori, mentre per il resto della puntata, gli spettatori sono stati all’incirca 300 mila. Tutt’altro discorso, invece, per quanto riguarda Domenica in, il programma condotto da Mara Venier. La scorsa domenica 11 aprile Domenica in è stata seguita da oltre 3 milioni e mezzo di telespettatori nella prima parte, mentre nella seconda si sono superati i 3 milioni e 200mila spettatori. Questi dati purtroppo sono molto chiari e fanno ben intendere quello che è stato un po’ tutto l’andamento dell’anno.