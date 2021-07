Barbara D’Urso è rimasta sola: “E’ disonesto abbandonare la nave quando affonda…”

Barbara D’Urso è sicuramente una delle conduttrici di maggiore successo e tra le più amate della televisione italiana. L’abbiamo vista in questi ultimi anni al timone di diverse trasmissioni televisive come Pomeriggio Cinque, Domenica live e live non è la d’Urso. Insomma, sembrerebbe che la conduttrice napoletana sia stata particolarmente impegnata in questi ultimi anni, ma a partire dalla prossima stagione le cose cambieranno. Era già nell’aria qualche cambiamento ed è da diversi mesi che si vocifera il fatto che per la prossima stagione Barbara non sarà più al timone di tre programmi televisivi. Come stanno effettivamente le cose?

Barbara D’Urso, arriva la conferma di Piersilvio Berlusconi

Come abbiamo già avuto modo di vedere, è già da diversi mesi che si parla di un possibile ridimensionamento di Barbara D’Urso su Canale 5. Da diverse settimane Infatti si è parlato della possibile cancellazione di due programmi da lei condotti ovvero Domenica live e live non è la d’Urso. Se In un primo momento si pensava fossero delle indiscrezioni, adesso sembra esserci la notizia ufficiale. A comunicare l’effettivo ridimensionamento di Barbara D’Urso è stato Pier Silvio Berlusconi, facendo ben intendere che forse è arrivato il momento di cambiare un po’ aria, visto che i telespettatori vorrebbero avere e vedere delle novità in TV.

Due i programmi di Barbara cancellati

Questa decisione ha lasciato parecchio perplessi i telespettatori, che comunque vuoi o non vuoi amano la conduttrice e seguono con piacere e con tanto affetto i programmi da lei Condotti. A commentare questa notizia, ufficializzata proprio da Piersilvio Berlusconi è stato il giornalista Alberto Dandolo che su Instagram ha espresso la sua opinione parlando anche del futuro professionale di Barbara D’Urso. Sembra che il noto giornalista non abbia preso poi bene questa notizia e abbia preso le difese di Barbara, prendendosela anche con coloro che a suo dire non l’hanno sicuramente aiutata in un momento per lei difficile.

La difesa di Alberto Dandolo

“Molti che le hanno sempre leccato il c**o per sedersi sulle sue poltroncine le hanno voltato le spalle…E’ disonesto abbandonare la nave quando affonda o quando vive un momento di pesante avaria…”. Queste le parole dichiarate dal noto giornalista che ha preso quindi una posizione piuttosto precisa nei confronti di questa situazione e ha puntato anche il dito contro tutti coloro che in questo momento se la stanno prendendo con Barbara D’Urso. “Se ha fatto fino a 5 programmi in contemporanea è perché qualcuno glielo ha permesso…” . Questo ancora quanto scritto da Alberto Dandolo su Instagram, dove tra l’altro ha voluto anche parlare del modo di fare televisione di Barbara D’Urso elogiandone le sue qualità di conduttrice. “Ha importato per la prima volta qui da noi il modello di trasmissioni di cronaca rosa che imperversavano di pomeriggio in Spagna e in Latino America…”.