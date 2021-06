Barbara D’Urso è terrorizzata, la vogliono uccidere: fan preoccupati

Barbara D’Urso non sta passando un bel periodo, che fine ha fatto la regina dei salotti televisivi? Spuntano dei particolari curiosi.

E’ un po’ che non si sente parlare di Barbara D’Urso, la regina dei salotti televisivi è in vacanza ma cosa sappiamo sul suo futuro? Per mesi è stata al centro di dibattiti e discussioni, visto il calo di share e ascolti della sue trasmissioni che per la prima volta hanno concluso la stagione prima.

Oggi invece è al centro del gossip per un’altra questione. A quanto pare la conduttrice è molto preoccupata, c’è una storia che non la fa vivere serenamente.

Barbara D’Urso: uno stalker per la conduttrice

Sembra che ci sia un uomo di circa trentasei anni che non perde occasione di stolkerarla. Il signore aveva trovato il numero degli studi Mediaset e si spacciava per il figlio adottivo della conduttrice.

La presentatrice ha anche denunciato il fatto e a quanto pare oggi si è svolta la prima udienza in tribunale a Roma di Piazza Clodio. Il giudice del caso, Valerio Di Gioia, ha disposto una perizia psichiatrica nei confronti dello stalker. Inoltre la D’Urso avrà la prossima udienza il 14 ottobre 2021.

La donna ha detto agli agenti di polizia che

Ho paura, il mio stalker è stato visto sotto casa mia. Mi ha minacciata, mi ha scritto ‘ti taglio la testa!

L’accusato sembra anche aver cercato di sfiorarla più volte, la prima anche all’interno degli studi televisivi quando si presentò in qualità di pubblico.

Addirittura l’uomo è piombato più volte in televisione affermando di essere il terzo figlio della conduttrice e chiedendo di voler vedere i suoi fratelli. Barbara D’Urso spera di risolvere presto la questione e di poter tornare a lavoro in piena tranquillità. E’ per questo allora che si è ritirata dalle scene precocemente o c’è dell’altro? Tornerà a settembre con i suoi programmi d’intrattenimento?