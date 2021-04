Barbara d’Urso e Tommaso Zorzi, c’è tensione: raffica di frecciatine

Tommaso Zorzi sempre più lontano da Barbara d’Urso nonostante in passato abbia ricoperto svariate volte il ruolo di opinionista nel salotto tv della conduttrice napoletana. È chiaro, ormai, che tra i due c’è parecchia tensione. Tommaso ha rifiutato di partecipare ai programmi di Barbarella dopo la vittoria al Grande Fratello Vip e oggi non ha lesinato frecciatine alla presentatrice nel corso dell’ultima puntata del Punto Z, il format che Zorzi conduce su Mediasetplay.

Tommaso Zorzi ha menzionato un gesto di Barbara d’Urso che non è particolarmente piaciuto. Durante una puntata di Domenica Live Akash Kumar, ex naufrago dell’Isola dei Famosi, stava menzionando proprio Zorzi quando è stato fermato dalla padrona di casa. “Quando Akash stava per fare il mio nome ha detto che lei non ne sapeva niente e non voleva che le venisse detto assolutamente niente”, ha spiegato l’ex gieffino.

“Barbara, sappi che io invece ti nominerò sempre perché sei una professionista, ti stimo, non credo a queste cattive lingue che appartengono solamente ai programmi trash e non a te”, ha aggiunto ironicamente Tommaso Zorzi. Subito dopo ha annunciato l’arrivo di Akash Kumar: “Doveva dire la sua verità a Domenica Live invece è venuto prima da noi”. Dunque, sembra proprio che Zorzi abbia soffiato un ospite a Carmelita.

Ma non è finita qui: durante l’intervista a Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, Tommaso Zorzi ha chiesto come il conduttore ha reagito alla notizia degli ascolti tv di Avanti un altro decisamente più alti di Live-Non è la d’Urso. Una domanda fatta col sorriso sulle labbra alla quale la Bruganelli ha preferito non replicare.

Insomma c’è dell’astio tra Tommaso Zorzi e Barbara d’Urso e la scusa della sovraesposizione mediatica tirata in ballo qualche giorno fa dall’amico di Aurora Ramazzotti non regge più. Zorzi aveva infatti assicurato di non aver accettato l’invito a prendere parte alle trasmissioni di Barbarella per non presenziare ovunque.

Peccato, però, che nel giro di poche settimane sia stato in diversi format: dall’Isola dei Famosi al Maurizio Costanzo Show, passando per Le Iene e Tv Talk. Insomma, sembra proprio che tra Zorzi e Barbara d’Urso il clima non sia così disteso come si vuol far credere. Si attendono sviluppi…