barbara-d’urso,-ecco-quando-chiudono-pomeriggio-5-e-domenica-live:-aria-di-crisi?

Barbara D’Urso vedrà il suo Pomeriggio 5 chiudere in anticipo, come lo scorso anno. Il 28 maggio, quindi, la conduttrice saluterà il suo studio e il suo pubblico, ma continuerà ad essere protagonista di Domenica Live, sempre su Canale 5. Ma cosa sta succedendo?

Leggi anche: Luca Onestini lancia una frecciatina a Barbara D’Urso: ecco cosa ha detto



Barbara D’Urso chiude in anticipo

A quanto pare il vuoto lasciato da Pomeriggio 5 non verrà colmato da altri programmi, ma da film e commedie romantiche. Barbara D’Urso quindi avrebbe potuto chiudere più tardi i battenti della sua trasmissione, ma perché questa fretta? Quest’anno, comunque, per la conduttrice non è stato semplice e la fortuna non è stata di certo dalla sua parte, soprattutto dal punto di vista degli ascolti. Ancora in corso, infatti, c’è la sfida fra Domenica In e Domenica Live; Mara Venier, infatti, continua a trionfare registrando grandi picchi di share.

Anche Live – Non è la D’Urso non è stato fortunato e quest’anno ha chiuso con due mesi di anticipo; anche in questo caso la problematica principale è quella degli ascolti che non sono stati dalla parte di Barbara D’Urso, nonostante tutta la sua buona volontà. L’ultima puntata (quella del 28 marzo scorso) ha ottenuto 2.353.000 spettatori, facendo il 13,7% di share. Mediaset, comunque, ha ribadito profonda stima nei confronti della D’Urso e si è detta soddisfatta per i risultati ottenuti e portati a casa. Barbara, però, ha confermato: Live tornerà da settembre 2021, ma non è ancora arrivata una conferma ufficiale.