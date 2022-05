barbara-d’urso-fa-fuori-alberto-matano,-la-conduttrice-lascia-mediaset,-passa-in-rai-e-stravolge-tutto.-fan-sotto-choc

Barbara D’Urso continua ad essere al centro del gossip, soprattutto dopo l’ipotetico addio a Mediaset. Questa volta, però, si tratta di una notizia che nessuno si aspettava e, molto probabilmente, nemmeno lei, circa il suo programma pomeridiano Pomeriggio Cinque. Scopriamo cosa è accaduto.Sappiamo tutti, ormai, che Barbara D’Urso sia al timone della conduzione di soli due programmi, Pomeriggio 5 e La Pupa e il secchione show che termina martedì 3 maggio.

Ciò è stato causato dal fatto che i suoi programmi precedenti non hanno avuto gli ascolti sperati dalla Mediaset. Soprattutto perché hanno iniziato ad indignare i telespettatori che li ritenevano sempre più ‘trash’ e finti. Negli ultimi giorni, infatti, non si fa altro che parlare della conduttrice e del suo ipotetico addio all’azienda di Piersilvio Berlusconi dopo la scadenza del contratto di fine dicembre 2022.

Venerdì 29 aprile, però, c’è stato un cambiamento significativo nel programma di Barbara. Un cambiamento tale da farle vincere la concorrenza con la Rai e , precisamente, col programma La Vita in diretta di Alberto Matano. Ciò, senza dubbio, si è palesato come una sorta di miracolo. Tutti, infatti, sono rimasti sconvolti in positivo poiché una cosa simile non accadeva da moltissimo tempo. Il talk show della conduttrice napoletana ha raggiunto 1.719.000 spettatori con il 17.4% di share, invece la trasmissione di Matano ha raggiunto 701.000 utenti con il 17.1% di share.

Nonostante la differenza di ascolti si basi davvero ai minimi termini, si tratta di una vera e propria vittoria per Barbara D’Urso in quanto Matano ha sempre avuto la meglio. Si può definire vittoria proprio perché non si fa altro che parlare in negativo dei programmi di Barbara. Quindi, si potrebbe trattare, sicuramente, anche di una rivincita personale. Ma, precisamente, cosa è cambiato a Pomeriggio 5 da far risalire gli ascolti e addirittura vincere? Di certo, non è tutta opera della conduttrice ma anche dei piani alti di Mediaset.

Quest’ultima, proprio la scorsa estate, dichiarò stop all’infotainment per puntare su un’informazione più pura. Infatti, a pagarne le conseguenze è stata la d’Urso che si è vista spazzare via Domenica Live e Live-Non è la d’Urso. E’ rimasta al timone della conduzione solo di Pomeriggio Cinque, dove, anche qui, c’è stata la necessità di diminuire quel “trash” di cui tutti si lamentavano.

Ciò è risultato comunque difficile per Barbara d’Urso che, per anni e anni, ha fatto un certo tipo di tv, con le sue facce buffe, talvolta finte, con sempre gli stessi ospiti e tematiche molto frivole. Insomma, tra lei e Matano c’è sempre stata una differenza abissale quindi di certo non avrebbe potuto di colpo fare tutt’altro tipo di tv. Ma, pian piano, i vertici di Canale 5 hanno cercato di migliorare la trasmissione dando maggiore spazio al gossip, evitando, però, tematiche troppo trash.

Ciò le permette sempre di fare la differenza con il programma Rai che, invece, presenta sempre fatti di cronaca quotidiana, talvolta anche ‘pesanti’ da ascoltare. Probabilmente, proprio questo ha fatto si che lo share del programma mediaset risalisse. Si tratta di un unico momento di gloria o un segnale di un trend in crescita destinato a durare? Oppure Barbara sta spingendo perchè sta già facendo progetti in Rai magari anche a discapito del collega giornalista? Non ci resta che aaspettare ulteriori aggiornamenti.

L’articolo Barbara D’Urso fa fuori Alberto Matano, La conduttrice lascia Mediaset, passa in Rai e stravolge tutto. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.