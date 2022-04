Barbara D’Urso fatta fuori, lei non ce la fa più e si sfoga in diretta, urla incredibili: “Sono ancora conduttrice”. Cos’è successo

Nonostante la svolta del programma che si occupa più di attualità e cronaca, piuttosto che di gossip, “Carmelita” è tornata ad ospitare in studio opinionisti che trattano di argomenti decisamente soft. Da quando ha iniziato a condurre La Pupa e il secchione, poi, Barbara D’Urso ha di che parlare in studio grazie a quello che sta accadendo tra l’ex Pupa Vera Miales e Amedeo Goria. D’altronde da tempo a Pomeriggio Cinque si occupa della storia d’amore tra il giornalista e la modella.

Ieri a Pomeriggio Cinque ha ospitato Vera, Guenda Goria e anche Stella Starlight, ovvero l’amica di Alex Belli che avrebbe baciato Amedeo mentre la fidanzata partecipava al reality di Italia 1. Si tratta di una storia intricata che, nel corso della puntata, ha portato la d’Urso a perdere le staffe con i suoi ospiti, gridando contro una in particolare.

Barbara d’Urso furiosa a Pomeriggio Cinque: “Silenzio!”

In questo periodo la conduttrice sta portando avanti il programma pomeridiano dallo studio di Roma, dove si trova per registrare La Pupa e il Secchione Show. Gli opinionisti che ospita a Pomeriggio Cinque, invece, si trovano a Milano e Barbara D’Urso si ritrova a gestirli a distanza.

Non è sempre facile gestire le discussioni in studio e ieri la d’Urso ha perso letteralmente le staffe. Sia Vera Miales che Stella Starlight hanno iniziato a discutere nel corso del programma, iniziando ad urlare e a sovrapporsi con le voci. A nulla sono valsi gli interventi della conduttrice che ha cercato di zittire le due, in particolare Stella che non era stata interpellata.

“Scusate ma mi sentite? – ha chiosato Barbara – sono la conduttrice se permettete decido io che parla!”. Le due donne non hanno accennato a smettere e subito dopo la d’Urso ha capito che c’era un problema di collegamento tra Roma e Milano. È comunque apparsa molto seccata nei confronti dei suoi ospiti e ha intimato loro di seguire il suo ordine di intervento in studio.

In questi giorni la presentatrice è nell’occhio del ciclone a causa del calo netto di ascolti subito da La Pupa e il Secchione Show dopo la prima puntata. Anche l’appuntamento del 6 aprile, ha guadagnato solo l’8.4 % di share. La trasmissione è stata superata, ancora una volta dalla fiction di Rai 1 Studio Battaglia e anche da Stefano De Martino con il suo “Stasera tutto è porribile”. Insomma la D’Urso sta cercando di rimediare e il suo nervosismo in diretta pare sia anche collegato alla possibilità che il suo contratto non possa essere rinnovato.

Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Barbara D’Urso fatta fuori, lei non ce la fa più e si sfoga in diretta, urla incredibili: “Sono ancora conduttrice”. Cos’è successo proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.