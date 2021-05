barbara-d’urso-ha-un-nuovo-fidanzato,-francesco-zangrillo:-foto

Barbara D’Urso non è più single: la conduttrice ha un fidanzato che si chiama Francesco Zangrillo. Il suo nome non vi suona nuovo? In effetti, il mondo del gossip conosce già l’uomo che avrebbe fatto perdere la testa alla signora di Cologno Monzese: nei mesi scorsi si è parlato di lui per un presunto flirt con Elisabetta Gregoraci, prontamente smentito da Zangrillo stesso.

Barbara D’Urso non è più single: il suo fidanzato è Francesco Zangrillo

Dopo anni e anni single, Barbara D’Urso ha ritrovato l’amore: secondo il settimanale Oggi, la conduttrice avrebbe una storia con l’assicuratore Francesco Zangrillo. Pare che i due stiano insieme ormai da un po’ e che siano molto innamorati. Ma è davvero così? Al momento né la D’Urso né Zangrillo hanno confermato o smentito la notizia.

Barbara D’Urso paparazzata con Francesco Zangrillo

Il settimanale Oggi, nel numero in edicola da mercoledì 13 maggio, mostra le prime foto dei due insieme, foto scattate a Milano il 7 maggio, dopo una cena al ristorante per festeggiare il compleanno di Barbara D’Urso. Non solo: l’auto di Francesco Zangrillo viene fotografata mentre varca il passo carrabile della casa della D’Urso pure all’indomani, dopo il ritorno della conduttrice da Cologno Monzese, dove conduce Domenica Live.

Chi è Francesco Zangrillo, nuovo amore di Barbara D’Urso?

Su Francesco Zangrillo si sa davvero pochissimo: nonostante il cognome possa indurre in errore, Francesco non è parente di Alberto Zangrillo, il primario dell’ospedale San Raffaele di Milano. Il fidanzato di Barbara D’Urso, classe 1973, ha 48 anni, è di Milano e nel campo delle assicurazioni, in un’agenzia che ha sede nel pieno centro di Milano. L’uomo è lontano, almeno fino ad oggi, dal mondo dello spettacolo. Pensate che persino il suo profilo Instagram (che potete trovare QUI) è privato!

Francesco Zangrillo, nuovo fidanzato di Barbara D’Urso

Zangrillo e Elisabetta Gregoraci: c’è stato un flirt?

Ve lo diciamo subito: no. Francesco ha prontamente smentito di avere avuto una stria con l’ex di Briatore, Elisabetta Gregoraci. Ma da dove è nato questo pettegolezzo? Per scoprirlo dobbiamo tornare indietro di qualche mese: a marzo, la Gregoraci ha ricevuto trecento rose rosse e il settimanale Chi ha individuato in in Francesco Zangrillo il misterioso ammiratore. L’uomo, per, ha smentito subito. Ecco le sue parole su Instagram:

Per rispetto della verità non corteggio e non ho inviato fiori alla Signora Elisabetta Gregoraci. Da molto tempo, come ben sanno i miei adorati figli, amo profondamente una donna. E da qui subentra, come sempre, nuovamente, la mia nota riservatezza.

Francesco Zangrillo smentisce il flirt con Elisabetta Gregoraci

Una cosa è certa: mentre si è affrettato a smentire il flirt con la Gregoraci, Francesco Zangrillo non ha fatto lo stesso con Barbara D’Urso: che sia davvero lui il nuovo fidanzato della conduttrice di Pomeriggio 5? Non ci resta che attendere per saperne di più!